Antoine Dupont : Il quitte Toulouse sans hésiter !

Un match la journée, un show le soir. Pour la troisième année de suite, Antoine Dupont a participé au concert des Enfoirés en janvier dernier qui sera retransmis ce vendredi soir sur TF1. Malgré un emploi du temps chargé, la star du XV de France tenait à être présente, un engagement salué la directrice artistique du concert.

Ce vendredi 7 mars marque le coup d’envoi d’une nouvelle collecte des Restos du cœur, avec notamment la diffusion du concert des Enfoirés sur TF1, enregistrée au cours de la tournée de sept concerts réalisés à Montpellier du 14 au 20 janvier dernier. Un rendez-vous attendu par les téléspectateurs qui sont nombreux à suivre le spectacle chaque année, avec des records d’audience. Pour la troisième fois, Antoine Dupont fera partie de l’aventure, lui qui n’a pas été difficile à convaincre malgré son calendrier chargé.

2h30 de voiture pour rejoindre Montpellier

La captation du concert des Restos du Cœur n’est pas tombée au meilleur moment pour Antoine Dupont, mais il en fallait plus pour l’empêcher de participer à cette belle cause. Comme l’explique L’Équipe, la star du XV de France a pris la route dans la foulée du large succès du Stade Toulousain contre Leicester (80-12) le 19 janvier dernier pour prendre le chemin de la Sud de France Arena de Montpellier, un trajet de 2h30. Le lendemain, Antoine Dupont était attendu à Marcoussis par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des Six Nations.

«Antoine Dupont se met en quatre pour venir »

Interrogée le quotidien sportif, Anne Marcassus, la directrice artistique du concert, salue l’engagement d’Antoine Dupont. « On a tous les deux des attaches bigourdanes, ça n'a pas été très compliqué, confie-t-elle. Il vient pour la troisième fois et, à chaque fois qu'on le demande, il se met en quatre pour venir. » Cette année, le médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 était accompagné de deux autres sportifs très appréciés des Français : les pongistes Félix et Alexis Lebrun, qui avaient décroché le bronze l’été dernier.