«Sublime», Nouveau rencard pour Ntamack !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Romain Ntamack s'apprête à faire son grand retour avec le XV de France pour le déplacement en Irlande, lui qui vient de purger plusieurs matchs de suspension. Fabien Galthié a d'ailleurs décidé de le titulariser pour l'occasion, et le sélectionneur des Bleus lui donne rendez-vous en forme samedi pour réitérer sa sublime performance du match d'ouverture du Tournoi contre le Pays de Galles.

Le XV de France ira défier l'Irlande samedi à Dublin pour le compte de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations, l'occasion pour les Bleus de retrouver enfin Romain Ntamack ! Le demi d'ouverture du Stade Toulousain a fini de purger sa suspension (il avait été expulsé contre le Pays de Galles lors du premier match et donc absent contre l'Angleterre et l'Italie), et Fabien Galthié a annoncé jeudi matin que Ntamack serait d'ailleurs titulaire pour son grand retour avec le XV de France.

Quel état pour Ntamack ?

Une question demeure tout de même en suspens : dans quel état physique se trouve Romain Ntamack après plus d'un mois sans disputer le moindre match officiel ? Certains semblent relativement préoccupés par la condition physique du Toulousain, qui devra livrer une prestation robuste à Dublin face à l'une des meilleures équipes du Monde. Et Fabien Galthié file rencard à son numéro 10, qu'il attend à son meilleur niveau contre l'Irlande.

« Une performance sublime »

« Son manque de rythme ? Il nous donnera la réponse samedi. C'est vrai que son dernier match était face au pays de Galles, un match plein. Il a été suspendu mais il réalisait une performance sublime. Il s'est entraîné avec nous pendant le tournoi, il est dans la dynamique collective », a indiqué le sélectionneur du XV de France en conférence de presse jeudi au moment de communiquer sa composition de départ pour ce choc. Le rendez-vous est pris pour Ntamack...