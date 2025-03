Ntamack - XV de France : C’est terminé, fin du débat !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour de suspension avec le XV de France, Romain Ntamack devrait être titulaire pour le prochain match du Tournoi des 6 Nations qui sera disputé samedi, en Irlande. Et alors qu'il existe un débat sur sa condition actuelle après plusieurs semaines sans jouer, deux proches de Ntamack y mettent fin avec une annonce très rassurante.

Suspendu après avoir été expulsé avec le XV de France face au pays de Galles au tout début du Tournoi des 6 Nations, débutera le choc contre l’Irlande samedi. Une excellente nouvelle pour les Bleus qui récupèrent donc le demi d'ouverture du Stade Toulousain dans un trio avec Antoine Dupont à l'ouverture et Thomas Ramos à l'arrière. Mais qu'en est-il de l'état physique de Ntamack, éloigné des pelouses depuis plusieurs semaines ?

Ntamack - XV de France : Le scandale éclate enfin !

Aucun doute sur la condition physique de Ntamack

Patrick Arlettaz, entraîneur de l’attaque du XV de France, a mis les choses au clair à ce sujet en conférence de presse : « Si on l’aligne samedi, c’est qu’on est totalement confiants. Romain, tout le monde le connaît, il a l’habitude de ses grandes échéances et il travaille avec nous en continuité depuis cinq semaines. Il est plutôt bien, plutôt en forme, plutôt en phase. Il a totalement absorbé notre organisation offensive ou défensive. On n’a pas de doute à son sujet », a-t-il confié, mettant ainsi fin du débat pour Romain Ntamack.

« Je suis sûr qu’il sera à 100 % »

Même son de cloche pour Allan Ryan, le directeur de la performance du Stade Toulousain : « Son niveau physique est assez haut, et si vous me demandez un joueur capable de basculer rapidement sur le rythme que demande un match de ce niveau, je vous dis Romain. Je suis sûr qu’il sera à 100 % de ses capacités samedi », explique-t-il dans les colonnes du Parisien. C'est donc la fin du débat pour Romain Ntamack, qui sera opérationnel samedi contre l'Irlande.