Antoine Dupont, une action de légende refait surface !

Après la défaite en Angleterre, le XV de France peut encore y croire pour remporter le Tournoi des VI Nations. Mais pour cela, il faudra que les hommes de Fabien Galthié l’emporte en Irlande samedi. Un choc lors duquel les Bleus pourront bien évidemment compter sur Antoine Dupont. Et voilà qu’à l’approche de cette rencontre, une action complètement folle de la star française face au XV du Trèfle a refait surface.

Samedi, le XV de France a rendez-vous face à l’Irlande. Les Bleus retrouveront-ils la victoire face au XV du Trèfle ? Cela fait maintenant deux ans que la bande à Antoine Dupont s’inclinent face à cet adversaire lors du Tournoi des VI Nations. Il faut remonter à 2022 pour trouver la dernière trace d’une victoire française (30-24). La série irlandaise va-t-elle donc se stopper en 2025 ? Pour y arriver, le XV de France pourra s’appuyer sur Antoine Dupont, lui qui a fait faire quelques cauchemars à l’Irlande au cours des dernières rencontres.

La défense XXL d’Antoine Dupont

A quelques jours du choc entre l’Irlande et le XV de France, la tension monte. Et pour l’accentuer encore un peu plus, certains n’hésitent pas rappeler des moments forts des précédentes oppositions. Et c’est notamment le cas avec une action complètement folle d’Antoine Dupont face aux Irlandais en 2023. Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain avait alors fait parler ses talents de défenseur en ceinturant son adversaire à quelques mètres de l’en-but pour l’empêcher de marquer un essai pourtant quasiment assuré.

Antoine Dupont denies Ireland with one of the greatest tackles in rugby's history! 🔥😤#GuinnessM6N pic.twitter.com/urt2mlgN1P — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) March 5, 2025

Quid de Ntamack en Irlande ?

Tandis qu’Antoine Dupont sera de la partie face à l’Irlande, le doute plane encore sur l’identité du demi d’ouverture qui l’accompagnera. Romain Ntamack fera-t-il son retour comme titulaire ? « Si on l’aligne samedi, et aujourd’hui ce n’est pas encore décidé, c’est qu’on est totalement confiants » a expliqué l’entraineur des arrières du XV de France. « Romain, tout le monde le connaît, il a l’habitude de ses grandes échéances et il travaille avec nous en continuité depuis cinq semaines. Il est plutôt bien, plutôt en forme, plutôt en phase. Il a totalement absorbé notre organisation offensive ou défensive. On n’a pas de doute à son sujet », a expliqué l’entraineur des lignes arrières, Patrick Arlettaz.