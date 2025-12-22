Rupture d'Antoine Dupont : Le gros coup de pression !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 8 mars dernier, le XV de France s'imposait en Irlande, mais perdait par la même occasion Antoine Dupont. Le demi de mêlée s'était alors grièvement blessé au genou, victime d'une rupture du ligament croisé. C'est alors Maxime Lucu qui a remplacé Dupont au pied levé. De quoi mettre particulièrement la pression au frère du joueur de l'UBB.

Aujourd'hui de nouveau apte à jouer, Antoine Dupont a été écarté des terrains de rugby pendant de très longs mois. En effet, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France avait connu en mars dernier une nouvelle rupture du ligament croisé du genou. Blessé face à l'Irlande, Dupont avait alors dû être remplacé par Maxime Lucu comme demi de mêlée.

« J'avoue avoir eu un coup de pression » Frère de Maxime Lucu, Ximun est revenu sur l'entrée en jeu du demi de mêlée de l'UBB face à l'Irlande pour remplacer Antoine Dupont. C'est alors qu'il a confié pour Rugby Magazine : « Comment j'ai vécu l'entrée en jeu de Maxime face à l'Irlande ? J'avoue avoir eu un coup de pression, notamment en pensant à toutes les critiques qu'il avait essuyées depuis un an. En même temps, je l'avais vu très serein avant la rencontre, comme rarement. Parce qu'il se sentait prêt. Et ça s'est confirmé, donc sa performance ensuite ne m'a pas surpris ».