Rupture d'Antoine Dupont : Le gros coup de pression !

Le 8 mars dernier, le XV de France s'imposait en Irlande, mais perdait par la même occasion Antoine Dupont. Le demi de mêlée s'était alors grièvement blessé au genou, victime d'une rupture du ligament croisé. C'est alors Maxime Lucu qui a remplacé Dupont au pied levé. De quoi mettre particulièrement la pression au frère du joueur de l'UBB.
Aujourd'hui de nouveau apte à jouer, Antoine Dupont a été écarté des terrains de rugby pendant de très longs mois. En effet, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France avait connu en mars dernier une nouvelle rupture du ligament croisé du genou. Blessé face à l'Irlande, Dupont avait alors dû être remplacé par Maxime Lucu comme demi de mêlée.
« J'avoue avoir eu un coup de pression »
Frère de Maxime Lucu, Ximun est revenu sur l'entrée en jeu du demi de mêlée de l'UBB face à l'Irlande pour remplacer Antoine Dupont. C'est alors qu'il a confié pour Rugby Magazine : « Comment j'ai vécu l'entrée en jeu de Maxime face à l'Irlande ? J'avoue avoir eu un coup de pression, notamment en pensant à toutes les critiques qu'il avait essuyées depuis un an. En même temps, je l'avais vu très serein avant la rencontre, comme rarement. Parce qu'il se sentait prêt. Et ça s'est confirmé, donc sa performance ensuite ne m'a pas surpris ».
« Il a toujours vécu l'équipe de France comme un rêve d'enfant »
« J'imaginais qu'il puisse redevenir une alternative pour Galtier ? Face à l'émergence de jeunes joueurs et la perspective normale d'un nouveau cycle, on s'est posé la question. Il en était conscient, mais il m'a vit dit que tant qu'il jouerait il y croirait tout le temps, qu'il ferait tout pour y revenir. Il a toujours vécu l'équipe de France comme un rêve d'enfant. Même quand il était le troisième choix, il était le plus heureux des hommes », a par ailleurs confié le frère de Maxime Lucu.