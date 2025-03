Ntamack - Dupont : Le choix historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du choc en Irlande, Fabien Galthié prépare ses troupes. L'équipe de départ n'est pas encore officiellement connue, mais il semblerait que la charnière composée d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack soit relancée. Mais surtout, le sélectionneur aurait l'intention de repartir avec un banc en 7-1, comme en Italie. Un choix historique, mais également très risqué pour un match avec un tel enjeu.

Samedi, le XV de France sera en Irlande pour le choc du Tournoi des VI Nations. Une victoire des Bleus et la victoire finale sera encore possible, mais dans le cas contraire, ce sont les Irlandais qui auront une voie royale vers le Grand Chelem. Par conséquent, il s'agira donc d'une rencontre cruciale, mais cela n'empêche pas Fabien Galthié de refaire un pari très risqué.

Un banc en 7-1, le choix fort et risqué de Galthié

En effet, pour le déplacement en Italie, le sélectionneur du XV de France avait décidé d'aligner un banc en 7-1, c'est-à-dire avec sept avants et un seul trois-quarts, à savoir Maxime Lucu. Baille, Marchand, Aldegheri, Auradou, Meafou, Jelonch et Jegou complèteront le banc. Un choix historique puisque contre l'Italie, c'était la première fois de l'histoire du XV de France qu'un banc en 7-1 était aligné. Mais c'est également un choix risqué. Et pour cause, si jamais un trois-quarts est contraint de sortir, les options seront très réduites derrière. Antoine Dupont et Romain Ntamack devront donc être très solides.

«Ntamack ? On n’a pas de doute à son sujet»

Et pour cause, de retour de suspension, Romain Ntamack devrait bien retrouver son poste d'ouvreur. Patrick Arlettaz, l’entraineur des arrières du XV de France, a d'ailleurs évoqué ce sujet : « Si on l’aligne samedi, et aujourd’hui ce n’est pas encore décidé, c’est qu’on est totalement confiants. Romain, tout le monde le connaît, il a l’habitude de ses grandes échéances et il travaille avec nous en continuité depuis cinq semaines. Il est plutôt bien, plutôt en forme, plutôt en phase. Il a totalement absorbé notre organisation offensive ou défensive. On n’a pas de doute à son sujet ».