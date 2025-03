Ntamack en Irlande, le XV de France annonce la couleur

Axel Cornic

Suspendu lors de la 1ere journée du 6 Nations 2025 et absent face à l’Angleterre et l’Italie, Romain Ntamack est à nouveau éligible et pourrait bien faire son retour à charnière aux côtés d’Antoine Dupont. Mais tout n’est pas encore sûr, comme l’a laissé entendre ce mardi l’entraineur des lignes arrières Patrick Arlettaz.

C’est l’un des chocs les plus attendus de l’année. Après la défaite face à l’Angleterre qui a brisé tous les rêves de Grand Chelem, le XV de France souhaite se racheter et viser une victoire finale dans ce 6 Nations 2025. Pour cela, il faudra aller s’imposer à Dublin sur les terres de l’Irlande, ce qui n’est plus arrivé depuis février 2021.

Ntamack de retour ?

Pour sonner la révolte, Fabien Galthié préparerait plusieurs retours de taille, notamment au poste d’ouvreur. Après avoir utilisé 3 numéros 10 différents lors des 2 premières journées du Tournoi, le sélectionneur français va une nouvelle fois changer... pour revenir à son premier choix ! C’est en effet Romain Ntamack, titulaire lors de la 1ere journée, qui devrait être de retour. Un choix qui ferait rebasculer Thomas Ramos à l’arrière, son poste de prédilection.

« Aujourd’hui ce n’est pas encore décidé »

Présent en conférence de presse ce mardi, Patrick Arlettaz a toutefois entretenu le doute autour de la titularisation ou non de Romain Ntamack face à l’Irlande. « Si on l’aligne samedi, et aujourd’hui ce n’est pas encore décidé, c’est qu’on est totalement confiants » a expliqué l’entraineur des arrières du XV de France. « Romain, tout le monde le connaît, il a l’habitude de ses grandes échéances et il travaille avec nous en continuité depuis cinq semaines. Il est plutôt bien, plutôt en forme, plutôt en phase. Il a totalement absorbé notre organisation offensive ou défensive. On n’a pas de doute à son sujet ».