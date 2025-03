XV de France : Une affaire de dopage éclate, il s'explique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité des terrains depuis 2021 suite à une terrible blessure au tendon d'Achille, Yoann Huget est revenu sur sa carrière, et notamment sur son histoire contrariée avec le XV de France. Fort de 62 sélections, l'ancien joueur du Stade Toulousain n'a disputé que deux Coupes du monde et il n'en garde pas un merveilleux souvenir.

Foudroyé avant d’être arrêté. Peu épargné par les blessures tout au long de sa carrière, Yoann Huget a dit stop après une rupture d'un tendon d'Achille survenue lors d’une rencontre face au Racing 92 en avril 2021. L’ailier a quitté la scène sportive sur trois titres de champion de France avec le Stade Toulousain (2008, 2019, 2021), mais aussi sur 67 sélections avec le XV de France. Sous le maillot tricolore, Huget a participé à six Tournois des VI Nations, mais aussi à deux Coupes du monde, en 2015 et en 2019.

« Je n’ai pas trop de regret »

Il aurait pu en disputer une troisième. En 2011, Huget faisait partie des joueurs éligibles, mais il a fini par manquer la compétition pour trois no-shows. « Il n’y a jamais eu de contrariété, c’est juste que j’ai eu un souci avec l’AFLD et une blessure en sélection. En 2011, c’était ma première année en Bleu, ce n’était pas prévu que je sois-là, donc je n’ai pas trop de regret » a reconnu l’ancien ailier du Stade Toulousain ce lundi.

Nouvelle blessure en 2015

Quatre ans plus tard, Huget se rompt les ligaments du genou droit lors d’une rencontre face à l’Italie. « 2015 c’était plus dur à accepter, car il y a eu beaucoup de sacrifices pendant quatre ans. Au final, tu as 60 minutes d’un rêve pour lequel tu as travaillé tant d’années » a-t-il confié au quotidien régional L’Union. Il reportera le maillot bleu en 2019 au cours d’un match face aux Etats-Unis.