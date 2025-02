«Fin de carrière», l’annonce surprise sur Antoine Dupont !

La rédaction

Yoann Huget revient sur sa carrière dans son autobiographie Je ne vous avais pas dit au revoir. L’ancien ailier du Stade Toulousain y évoque notamment Antoine Dupont, son ancien coéquipier. Il raconte comment, après une dernière passe du demi de mêlée, il a subi la blessure qui a mis un terme à sa carrière en 2021.

Yoann Huget a fait la promotion de son ouvrage lors d'une interview à Ouest-France, dans laquelle il revient notamment sur un certain Antoine Dupont, dont il a été le coéquipier à Toulouse pendant quatre ans.

« Il a mis fin à ma carrière »

Lorsqu’on lui pose la question : « À ce qu’il paraît, vous avez fait la misère à l’entraînement à Antoine Dupont parce qu’il n’était pas assez précis au pied. Pour l’anecdote, c’est d’ailleurs lui qui vous a fait la dernière passe de votre carrière. » Yoann Huget plaisante en déclarant : « Il a mis fin à ma carrière. » L’ancien joueur du Stade Toulousain poursuit en expliquant : « On est très durs envers nous-mêmes et envers les autres. C’est ce qui fait la force du Stade Toulousain. On aime travailler les détails. J’essayais de ne pas l’embêter mais de créer cette complicité pour qu’il sache où j’aimais recevoir les ballons afin de bien les récupérer dessous. »

L’histoire avec Antoine Dupont

Antoine Dupont a bien délivré la dernière passe de la carrière de Yoann Huget avant sa grave blessure au tendon d’Achille. Le Stade Toulousain affrontait alors le Racing 92 et, après une passe d’Antoine Dupont, Yoann Huget se fait plaquer par Antoine Gibert, un plaquage qui mettra un terme à la carrière du rugbyman français.