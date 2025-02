Avec Dupont, le rugby français vers une catastrophe sans précédent ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il n'y a pas que le football français qui doit se serrer la ceinture en cette période d'austérité. La FFR risque une catastrophe sans précédent en raison du redressement fiscal du GIE France 2023. L'instance pourrait bientôt se retrouver en cessation de paiements, malgré des énormes efforts consentis notamment par la bande à Antoine Dupont.

La FFR est en grand danger. La faute à un redressement fiscal de 20,7M€ du Groupement d'intérêt économique qui achetait et commercialisait les hospitalités lors du Mondial en France. Par ricochet, l’instance tricolore se retrouve plombé, malgré les énormes efforts consentis par le XV de France et par l’ensemble des acteurs du rugby français.

Antoine Dupont : Il réclame sa sortie du XV de France !

➡️ https://t.co/AAAzg3Wmnh pic.twitter.com/wlUI8vvDkC — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

Alerte rouge pour la FFR

« Provisionner 12 millions, ce serait catastrophique. Si ce redressement était mis en recouvrement, la FFR se retrouverait en cessation de paiements. Ces 57 millions d'euros de pertes du GIE, ça on ne peut pas. On a une bombe nucléaire au-dessus de nous. On a diminué la subvention de Provale, on ne remplace pas tous les départs de la fédé, on a trouvé des partenaires, les clubs pros sont prêts à participer à cet effort collectif, les joueurs du XV de France ont accepté une baisse de leurs primes » avait confié Florian Grill, président de la FFR. Malgré un XV de France qui n’a jamais été aussi populaire et la notoriété d’Antoine Dupont, la Fédération doit se battre pour éviter la cessation de paiements.

Le gouvernement Macron réagit

Ministre des Sports, Marie Barsacq a tenu à saluer le travail de Gill et de son équipe dans les colonnes de La Tribune du Dimanche. « Je note et je salue l’effort important de la Fédération pour réduire ses dépenses et redresser la situation économique. C’est la direction à prendre. On suit ce sujet avec beaucoup d’attention. Florian Grill est arrivé après la Coupe du monde et a hérité avec son équipe ‘une situation compliquée. Le 5 février nous avons d’ailleurs organisé une réunion entre les services de l’État et la direction générale de la FFR pour faire le point sur la situation » a-t-elle déclaré.