«Meilleurs sans lui», Antoine Dupont est déjà oublié ?

Axel Cornic

Le Stade Toulousain et l’ASM Clermont Auvergne vont clore la 16e journée du Top 14, avec un choc très attendu. Mais cette fois ce sera sans Antoine Dupont, qui avait fait des merveilles à l’aller et qui est actuellement avec le XV de France, pour préparer le match contre l’Italie du 23 février prochain.

En octobre dernier, Antoine Dupont choquait tout le monde. Après avoir fait le doublé Top 14-Champions Cup avec le Stade Toulousain et remporté une médaille d’or historique aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le demi de mêlée faisait son grand retour après des vacances bien méritées. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a frappé très fort, avec un triplé en moins de quinze minutes de jeu face à l’ASM Clermont Auvergne (48-18).

« On n’a pas le choix, on doit gagner »

Les deux équipes vont se retrouver ce dimanche soir, pour le dernier match de la 16e journée du Top 14, mais cette fois il n’y aura pas d’Antoine Dupont. Comme d’autres internationaux tricolores, il est protégé même si le XV de France ne joue pas ce week-end... et il ne devrait pas beaucoup manquer à Christophe Urios ! « On est prêts à faire un grand match, on sait qu’à chaque fois qu’on défie Toulouse, ils vont chercher à nous faire douter devant et avec leur défense même sans leurs internationaux. Et puis derrière, il n’y a pas besoin d’en rajouter. On n’a pas le choix, on doit gagner » a expliqué le manager de Clermont.

Toulouse plus fort... sans Dupont ?

« On a bien analysé que leur défense était meilleure sans leurs internationaux qu’avec ! Y compris sur la pression au sol et la qualité des plaquages » a toutefois reconnu Urios. « C’est le témoin d’une culture du club, cela veut dire qu’ils savent où mettre le curseur lors de ces périodes sans internationaux. Il y a deux autres domaines où l’absence des internationaux a un impact mais je le garde pour moi (rires). Ce n’est pas un scoop, mais c’est une équipe construite comme cela : l’intensité physique, la défense, le combat. Voilà comment ils seront ce week-end ».