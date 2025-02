Dupont et Ntamack absents, Urios prépare un gros coup !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le Tournoi des VI Nations est en cours, le Top 14 ne s’arrête pas pendant la compétition. Ainsi, dimanche soir, Clermont (5ème) accueille le Stade Toulousain (1er ex-aequo avec l’UBB), qui ne pourra donc pas compter sans ses internationaux comme Antoine Dupont et Romain Ntamack. Il peut donc y avoir un coup à jouer pour l’ASM de Christophe Urios, qui n’a pas manqué de le souligner.

Suspendu après son carton rouge reçu contre le Pays de Galles lors du premier match du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Romain Ntamack ne pourra pas jouer ce dimanche soir avec le Stade Toulousain face à Clermont. Une absence qui s’ajoute à celles des autres internationaux comme Antoine Dupont dans les rangs toulousains. Ugo Mola va donc devoir faire avec pour affronter l’ASM de Christophe Urios. Et ce dernier, de son côté, a annoncé la couleur pour cette rencontre face au Stade Toulousain avec clairement la victoire en ligne de mire.

« Ce match contre Toulouse est une sorte de balancier »

Dans des propos rapportés par Rugbyrama, Christophe Urios s’est prononcé sur cette rencontre à venir face au Stade Toulousain. Le manager de Clermont a alors fait savoir : « On entame un cycle de vérité et ce match contre Toulouse est une sorte de balancier. On s’est bien préparés, la coupure nous a fait du bien, on a rentré des joueurs et nos entraînements sont plus qualitatifs. Par rapport à notre dernier match à Pau, on doit élever nos standards, les avants doivent retrouver leur domination, les trois-quarts doivent s’améliorer, mais on le sait. On est prêts à faire un grand match, on sait qu’à chaque fois qu’on défie Toulouse, ils vont chercher à nous faire douter devant et avec leur défense même sans leurs internationaux. Et puis derrière, il n’y a pas besoin d’en rajouter. On n’a pas le choix, on doit gagner ».

« L’absence des internationaux a un impact »

« On a bien analysé que leur défense était meilleure sans leurs internationaux qu’avec ! Y compris sur la pression au sol et la qualité des plaquages. C’est le témoin d’une culture du club, cela veut dire qu’ils savent où mettre le curseur lors de ces périodes sans internationaux. Il y a deux autres domaines où l’absence des internationaux a un impact mais je le garde pour moi (rires). Ce n’est pas un scoop, mais c’est une équipe construite comme cela : l’intensité physique, la défense, le combat. Voilà comment ils seront ce week-end », a poursuivi Christophe Urios. Rendez-vous maintenant dimanche soir pour cette rencontre entre Clermont et Toulouse.