Antoine Dupont largué par une vedette de Danse avec les stars

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont n'est pas le plus suivi sur les réseaux sociaux. La palme revient à une certaine Ilona Maher. Médaillée de bronze lors des derniers Jeux Olympiques de Paris, elle a construit sa popularité autour de vidéos qui abordent des sujets autour de l'acceptation de soi et de la body positivity.

Antoine Dupont avec ses 1,1M de followers sur Instagram ne fait pas le poids face à Ilona Maher. Encore inconnue en France, elle est pourtant une vedette aux États-Unis. Troisième avec son équipe des JO de Paris, la rugbywoman de 28 ans est suivi par plus de huit millions d’abonnés ( (4,9 sur Instagram, 3,4 sur TikTok). Une popularité qui lui a même permis de participer à la version américaine de Danse avec les stars, terminant deuxième de la compétition.

Qui est Ilona Mahrer ?

Mais si Mahrer est aussi populaire c’est aussi parce qu’elle casse les codes. Sur ses réseaux, elle publie de nombreuses vidéos humoristiques pour s’assumer. « Je suis forte et puissante, mais je peux aussi être gracieuse. Je le fais pour toutes les petites filles qui me regardent et à qui on a dit qu’elles étaient trop grandes, trop musclées ou pas assez jolies » avait-elle confié durant l’émission. A travers ses entretiens, elle envoie un message positif aux jeunes femmes complexées par leur corps. « Le sport encourage à être physique et à montrer de quoi le corps est capable. Ça m’a permis de m’exprimer totalement » avait-elle lâché sur NBC.

« Je ne voulais pas devenir créatrice de contenus, mais... »

Mahrer ne le cache pas, ses vidéos ont aussi un but financier : « Je ne voulais pas devenir créatrice de contenus, mais j’en ai perçu l’intérêt. J’y ai consacré du temps parce que je veux pouvoir pratiquer ce sport et avoir une vie confortable. » avait-elle lâché. Revers de la médaille, les critiques et les moqueries sont devenues monnaie courante. Mais comme sur le terrain, Mahrer ne se laisse pas marcher sur les pieds. « J’ai été considérée comme en surpoids toute ma vie. J’ai un IMC de 30. Je suis considérée comme en surpoids et je vais aux Jeux olympiques. Et pas vous. » a-t-elle lâché à l’un d’eux. Une ironie qui lui vaut aujourd’hui de figurer parmi les athlètes les plus populaires du pays.