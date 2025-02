Antoine Dupont : Il réclame sa sortie du XV de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Fer de lance du jeu tricolore, Antoine Dupont a failli à sa mission face à l'Angleterre samedi dernier (26-25). Mais dans ce Tournoi des 6 Nations, le prochain match n'est jamais loin. Le 23 février, le XV de France défiera l'Italie. Et sur le plateau de RMC, Vincent Moscato a réclamé des décisions fortes de la part de Fabien Galthié.

Le XV de France ne réalisera pas le Grand Chelem lors de cette édition du Tournoi des 6 Nations. Dès son deuxième match, l’équipe de Fabien Galthié s’est inclinée, d’un point, face à l’Angleterre. Après la rencontre, beaucoup ont pointé du doigt les choix tactiques ratés du sélectionneur tricolore, comme celui de placer Antoine Dupont à l’ouverture à la fin du match.

XV de France : Ntamack et Dupont absents, c'est validé !

➡️ https://t.co/0tA68kY7rF pic.twitter.com/nC7yb4ii7i — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

Une erreur commise avec Dupont ?

« Galthié a mal géré la fin de match. Je ne comprends pas pourquoi il a mis le meilleur joueur du monde à un poste qui n’est pas le sien, de le mettre de la mêlée à l’ouverture. C’est le capitaine, il faut le laisser sur le terrain jusqu’à la fin du match. Tu n’as plus Dupont dans le second rideau, c’est une désorganisation totale. On sait très bien que collectivement en défense, ça change tout. C’est aussi une erreur fondamentale d’avoir sorti Jalibert, de ne pas l’avoir laissé jusqu’à la fin. Galthié a manqué de cohérence au niveau des leaders. Les joueurs ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Ils étaient nettement supérieurs, c’est très frustrant » avait déclaré Eric Charvet sur RMC.

Moscato demande un changement

Toujours sur RMC, Vincent Moscato a tenu le même discours et réclame, en plus, un peu de courage de la part de Galthié. « Ce n’est pas la première fois qu’un demi-de-mêlée passe à l’ouverture. On se souvient de Morgan Parra à la Coupe du monde en 2011. Ce sont des postes voisins. Le fait qu’il soit moins bon en 10, c’est logique. Antoine Dupont est bon à son poste, il faut arrêter de vouloir le faire jouer à tous les postes. Là où il est merveilleux, c’est en numéro 9. Je préférerais qu’on le sorte à la 70ème pour faire rentrer Le Garrec. Ce n’est pas non plus lui faire injure. A se demander s’il n y a pas un traitement de faveur » a-t-il lâché.