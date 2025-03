Antoine Dupont : Le grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure lors du choc en Irlande, Antoine Dupont n'a pas pu participer au dernier match du Tournoi des VI Nations contre l'Ecosse. Et pour cause, le capitaine du XV de France souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit et sera donc absent plusieurs mois. Mais la date de son grand retour en Bleus est peut-être déjà connue.

Bien que présent au Stade de France samedi soir pour soulever le trophée de vainqueur du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont n'a pas pu participer au match et sera même absent encore plusieurs mois à cause de sa rupture des ligaments croisés du genou droit. Le demi-de-mêlée du Stade Toulousain ne devrait pas revoir les Bleus avant la prochaine tournée d'automne comme l'explique le journaliste du Parisien Romain Baheux, qui écarte ainsi la possibilité de voir revenir Antoine Dupont pour la Tournée estivale.

Antoine Dupont : La romance avec une Miss France qui enflamme les réseaux sociaux !

➡️ https://t.co/VufrdalKud pic.twitter.com/oJE9kELrHI — le10sport (@le10sport) March 15, 2025

Le grand retour de Dupont se précise.

« Antoine Dupont a été victime, comme vous l'avez vu, d'une rupture des ligaments croisés du genou droit il y a une semaine en Irlande. Le capitaine tricolore, qui était au Stade de France hier soir et a soulevé le trophée, en a pour environ six mois loin des terrains. Dans tous les cas, il n'aurait pas disputé la tournée estivale en Nouvelle-Zélande en juillet », explique un questions-réponses organisé sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

«Ses prochains rendez-vous internationaux sont en novembre 2025»

« Soit parce que son club de Toulouse est susceptible de disputer la finale du Top 14 le 28 juin. Soit parce que dans tous les cas, Fabien Galthié l'aurait fait souffler, comme d'autres cadres. Ses prochains rendez-vous internationaux sont en novembre 2025, avec une tournée d'automne qui verra les Bleus accueillir notamment l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Normalement, il devrait être rétabli. Mais primo, attendons de voir où l'amène sa convalescence dans les faits. Deuzio, attendons de voir comment il revient à la compétition proprement dite », ajoute Romain Baheux.