Une star du PSG transférée, confirmation par téléphone !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur majeur du PSG entre 1991 et 1995, David Ginola avait finalement quitté le club de la capitale pour prendre la direction de Newcastle. Et Pierre Ménès, qui était à cette époque journaliste pour L’EQUIPE, raconte sa méthode un peu spéciale pour avoir obtenu l’exclusivité du transfert de Ginola chez les Magpies.

Bien avant les stars du PSG version QSI telles que Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Neymar et Ousmane Dembélé, d’autres grands noms sont passés au Parc des Princes, et notamment dans les années 90. À cette époque, David Ginola était l’une des stars de l’effectif parisien et du football français, et il avait finalement décidé de quitter le PSG en 1995 puisque ses relations avec Luis Fernandez n’étaient pas au beau fixe. Mais ce transfert est longtemps resté secret avant ce gros coup de poker signé Pierre Ménès.

« J’appelle, je me fais passer pour Rocheteau »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Ménès raconte comment il avait réussi à apprendre avant tout le monde le transfert de David Ginola du PSG vers Newcastle : « Il y a le départ de Ginola, qui part en grande partie en raison d’une incompatibilité d’humeur avec Luis Fernandez. Et on ne sait pas trop où va Ginola. Je ne sais plus comment j’arrive à savoir qu’il a un contact avec Newcastle. Rocheateau était son agent. J’appelle Air France, je me fais passer pour Rocheteau en disant : ‘Je voudrais bien vérifier que ma secrétaire a réserver mon vol pour demain ‘», indique Ménès, qui officiait à cette époque en tant que journaliste à L’EQUIPE.

« Un des bons coups de ma carrière »

« Effectivement, Air France me dit que je suis confirmé pour le vol de demain. Je savais que Rocheteau allait à Newcastle le lendemain donc je titre « Ginola fonce vers Newcastle (…) Ginola à Newcastle, c’est un des bons coups transfert de ma carrière qui a compensé pas mal de merdes », poursuit l’ancien consultant de Canal +, qui a donc réussi à apprendre par téléphone le départ de Ginola.