Verstappen : Le coup de pression que personne n'a vu venir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde pour la quatrième fois consécutive fin décembre, Max Verstappen n'a pas démarré 2025 avec la même marge par rapport au reste de la concurrence. Le pilote néerlandais voit en plus son coéquipier être au plus mal en ce début de saison, puisque Liam Lawson inquiète déjà beaucoup Red Bull. Mais il n'a pas hésité à voler au secours du jeune pilote néo-zélandais de 23 ans, alors que des critiques ont déjà fusé à son sujet.

Habitué à dominer ses adversaires avec Red Bull, Max Verstappen voit les rôles s'inverser en ce début de saison. Le pilote néerlandais est clairement à la traîne par rapport à ses principaux concurrents et une tradition semble se répéter : son coéquipier est en difficulté. Sergio Pérez a vite coulé la saison dernière et cette année, Liam Lawson est déjà visé par les critiques. Helmut Marko, le conseiller Red Bull, lui met déjà la pression concernant son baquet. Il peut toutefois compter sur le soutien de Max Verstappen.

Verstappen défend son coéquipier

Alors qu'il s'élancera de la 4ème place sur la grille de départ dimanche au Grand Prix de Chine avec la même voiture que Liam Lawson, 20ème, Max Verstappen a tenu à défendre son jeune coéquipier. « C'est toujours difficile à dire, mais ce que je peux dire, c'est que lorsque Liam pilotait encore pour Racing Bulls, il était à peu près au même niveau que Yuki [Tsunoda, l'autre candidat au baquet Red Bull en 2025]. Aujourd'hui, cet écart est soudainement très important et [les Racing Bulls] sont soudainement très proches de moi. Quand je discute avec Liam, il dit que la Racing Bulls [Lawson a fini la saison 2024 au volant de la VCARB 01] est nettement plus facile à piloter que la nôtre » confie-t-il à Motorsport.

Red Bull pas au niveau

Déjà frustré l'été dernier pour le niveau de performance de sa Red Bull, Max Verstappen estime clairement que sa voiture ne lui permet pas à lui de s'exprimer convenablement, et Liam Lawson a le même problème. « Notre performance maximale n'est pas beaucoup plus élevée [que Racing Bulls] pour le moment... C'est très difficile à dire, mais il est clair que nous devons nous améliorer. Je pense que si vous mettiez Liam dans la Racing Bulls, il irait plus vite. Oui, je le pense vraiment » poursuit le Néerlandais.