PSG - Officiel : Le coup légendaire du Qatar !

Pierrick Levallet

Arrivé aux commandes du PSG en novembre 2011, Nasser Al-Khelaïfi a contribué à faire basculer le club de la capitale dans une nouvelle dimension. Le boss de la formation parisienne est d’ailleurs en train d’établir un nouveau record de longévité à ce poste au sein des leaders de la Ligue 1.

Le PSG a basculé dans une nouvelle dimension en 2011 avec l’arrivée de QSI. Et s’il y a bien un homme qui a contribué à faire du club de la capitale ce qu’il est aujourd’hui, c’est Nasser Al-Khelaïfi. Nommé président des Rouge-et-Bleu en novembre 2011, le boss qatarien a toujours tout fait pour tirer le PSG vers le haut.

Nouveau record pour le président du PSG !

Nasser Al-Khelaïfi semble d’ailleurs indéboulonnable à son poste. Comme le rapporte Le Parisien, le président du PSG a égalé le record de longévité dans ce rôle chez les Rouge-et-Bleu, rejoignant Francis Borelli (1978-1991). Très logiquement, Nasser Al-Khelaïfi va le surpasser ce mercredi et ainsi entrer un peu plus dans l’histoire du PSG.

Al-Khelaïfi s'est métamorphosé avec Luis Enrique

Au cours de ces longues années passées dans la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs radicalement changé. Pressé et ambitieux à son arrivée (il voulait remporter la Ligue des champions en 5 ans), le président du PSG apparaît plus assagi et adouci maintenant. Sa confiance envers Luis Enrique est d’ailleurs une preuve du grand changement qui s’est opéré chez lui.