Cyclisme : Sa statistique folle pour battre Pogacar

Alexandre Higounet

Pendant que Van der Poel et Tadej Pogacar se livraient un combat XXL sur les pentes de la Cipressa et du Poggio, Wout Van Aert terminait un stage de préparation terrifiant à Ténérife afin d’arriver au sommet de sa forme pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Une statistique folle est là pour en témoigner.

Comme on pouvait s’y attendre et comme l’avait analysé le10sport.com, l’équipe UAE Team Emirates a officialisé mercredi matin la participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix. Le leader slovène, qui renonce en parallèle au Grand-Prix E3 et à Gent-Wevelgem pour s’économiser, enchaînera donc le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

Le sujet Tour des Flandres et Paris Roubaix devient sensible pour Van Aert

Pour Wout Van Aert, qui n’a toujours pas remporté un monument flandrien, au point que cela en devienne un point très sensible chez lui, cette annonce constitue assurément une très mauvaise nouvelle, d’autant qu’il n’a pas affiché une forme étincelante à l’occasion du premier week-end flandrien, particulièrement lors du Het Nieuwsblad. Conscient de la marge qu’il lui faut combler pour être en mesure de lutter au niveau du duo Van der Poel-Pogacar, le champion belge de la Team Visma-Lease A Bike a effectué une préparation titanesque à l’occasion d’un long entraînement en altitude sur l’île de Ténérife.

Il grimpe l’équivalent de 37 fois le Ventoux en stage

Van Aert a poussé très loin sa préparation, comme l’indique le média flamand Het Laatste Nieuws, qui révèle que le leader de la Visma-Lease A Bike a monté l’équivalent de 37 fois le Mont Ventoux ! Un chiffre qui en dit long sur la rage qui doit habiter le champion belge à l’heure d’affronter ses rivaux sur les routes du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. Pour être au niveau, Van Aert n’a pas hésité non plus à zapper Milan San Remo, une course qui lui correspond parfaitement et qui pourrait lui permettre d’enrichir son palmarès en Monuments, lui qui n’a pour l’instant qu’un… Milan San Remo au compteur. Aujourd’hui, s’il est difficile de savoir exactement où en est Wout Van Aert à la sortie de son stage, une chose en revanche apparaît claire : le champion belge va arriver sur la ligne de départ du Tour des Flandres avec une énorme motivation. Ses efforts réalisés depuis un mois sont là pour en témoigner.