Cyclisme : Rivalité avec Pogacar ? Il change de ton

Alexandre Higounet

Alors qu’il n’hésitait pas à se positionner dans une situation de future rivalité avec Tadej Pogacar, Juan Ayuso, le grand espoir espagnol promu leader de rechange de la formation UAE Team Emirates, semble avoir opéré un changement stratégique ces derniers temps, alors que ses résultats confirment son ascension. Explication.

Promu depuis l’hiver dernier leader de rechange de la formation Team UAE Emirates, devant des coureurs comme Adam Yates ou Joao Almeida, Juan Ayuso s’impose au fil des semaines comme le véritable successeur potentiel de Pogacar.

« Tadej Pogacar est seul à sa table »

Interrogé sur le sujet à l’occasion d’un entretien à El Pais, Juan Ayuso, qui n’avait pas hésité il y a quelques semaines à se mettre dans une position de futur rival de Tadej Pogacar, a cette fois adopté un profil plus bas, réfutant toute comparaison avec le leader slovène dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Pogacar est seul à sa table. Il peut perdre une course ou deux, mais il n'y a personne comme lui, qui est favori dans toutes les courses qu'il dispute et qui est capable de toutes les gagner ». Comme s’il avait pris conscience qu’il avait plus à perdre qu’à gagner à se mettre immédiatement dans un contexte de comparaison avec Pogacar, Juan Ayuso a adopté le même profil prudent à l’évocation du Giro, pour lequel il sera le leader de la formation UAE Team Emirates : « Le Giro ? Les gens en font vraiment trop. Ce n'est pas aussi décisif pour ma carrière ou mon avenir. Si je le gagne, ce sera un pas de plus, et si je ne le gagne pas, eh bien, j'ai 23 ans et il y aura plein d'autres occasions de le faire. Le plus normal serait que je ne le gagne pas ».

Une nouvelle diplomatie qui ne signifie pas qu’Ayuso a renoncé à ses objectifs

Cette nouvelle diplomatie ne signifie pas que le leader espagnol a pour autant renoncé à ses ambitions, lui qui a clairement franchi un palier cette année, remportant toutes ses courses de manière probante et qui attend une nouvelle confirmation cette semaine lors du Tour de Catalogne où il affrontera un grand leader comme Primoz Roglic : « Il y a de grands rivaux ici, mais le Tour de Catalogne est l'un des grands objectifs de la saison. Je n'ai pas couru ici depuis longtemps, mais je sais que si je veux gagner, je devrai être à mon meilleur niveau. C'est l'année où j'ai le plus progressé, non seulement en raison des résultats, mais aussi de la manière dont je les ai obtenus. Maintenant, je dois consolider, m'assurer que c'est mon nouveau niveau et que ce n'est pas seulement pour une courte période. En 2023, j'ai été blessé et en 2024, j'ai abandonné le Tour et je n'ai pas retrouvé mon meilleur niveau. Cette année, en revanche, tout se passe à merveille ».