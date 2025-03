De Zerbi - OM : Un plan XXL pour le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré une saison sans Ligue des champions et même sans Coupe d’Europe, l’OM a tout de même réussi à attirer des joueurs que l’on ne pensait pas voir à Marseille, tels que Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou Adrien Rabiot. Ce qui est notamment dû à la présence de Roberto De Zerbi.

Ce mercredi, L'Équipe a consacré son édition du jour aux salaires des clubs Ligue 1. On y apprend notamment que Roberto De Zerbi est le deuxième entraîneur le mieux payé. Avec 550 000 mensuels, seul Luis Enrique (PSG, 1 000 000€) perçoit des émoluments supérieurs à ceux du technicien italien, arrivé l’été dernier à l’OM.

De Zerbi, un atout pour le mercato

Les dirigeants marseillais ont donc consenti à un effort important afin de s’attacher les services de Roberto De Zerbi, un choix qu’ils assument et qui s’inscrit dans une stratégie plus globale. Déjà parce que par sa seule présence, l’entraîneur de l’OM a permis d’attirer des recrues importantes l’été dernier, comme Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, ou plus récemment Ismaël Bennacer.

Une légitimité renforcée par son salaire

Avec ses 550 000€ par mois, Roberto De Zerbi est également mieux payé que n’importe lequel de ses joueurs. En effet, les deux éléments de l’effectif de l’OM avec les salaires les plus élevés sont Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, qui émargent tous les deux à 500 000 mensuels. Ce qui donne plus de crédibilité au technicien italien et la légitimité pour écarter des joueurs importants, comme il l’a fait lors des deux derniers matchs avec Mason Greenwood.