Le PSG prépare un coup historique, l'annonce de Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sans surprise, le PSG va décrocher un nouveau titre de champion de France à l'issue de cette saison. Le club de la capitale possède une marge considérable sur ses adversaires en Ligue 1, mais ce n'est pas encore officiel. Luis Enrique compte bien poursuivre sur la même dynamique dans les prochaines semaines pour tenter de battre plusieurs records.

Invaincus depuis le début de la saison en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique n'ont besoin que d'un match nul face à Angers ce week-end pour valider un nouveau titre. Le PSG possède plus de 20 points d'avance sur son dauphin au classement et si l'objectif du titre est déjà acquis, l'entraîneur espagnol espère continuer à engranger les victoires pour battre plusieurs records malgré la perspective de la Ligue des champions.

Luis Enrique promet du lourd pour la fin de saison

Samedi à 17h, le PSG affrontera Angers et pourrait valider le titre alors qu'il restera encore 6 journées à disputer ensuite. Le club de la capitale a été très impressionnant cette année en championnat et il n'y a pas de raison de ralentir la cadence. « Je répète ce que j'ai déjà dit au cours des dernières semaines : nous sommes virtuellement champions mais le championnat ne se terminera pas demain (samedi). Il y a plusieurs records à battre, ça nous permettrait de mieux préparer les autres échéances. On va essayer d'être le plus compétitif possible » confie Luis Enrique en conférence de presse.

Le nouvel objectif dévoilé par Luis Enrique

Ces dernières années, le PSG a pris l'habitude de dominer largement les débats en France et ils sont peu d'adversaires à avoir réussi à se mettre en travers de son chemin. Luis Enrique aimerait beaucoup terminer la saison avec 0 défaite, un record. « Bien sûr que nous allons fêter le titre, avec nos supporters à la fin du match si on peut le faire demain. C'est une grande motivation. Virtuellement, ça fait déjà quelques semaines que nous sommes champions. On veut être performant pour battre les records. Il y a des records qui ne m'intéressaient pas jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a l'idée d'être invaincu cette saison par exemple. Cela va nous permettre de mieux nous préparer pour le reste » poursuit Luis Enrique.