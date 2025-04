Al-Khelaïfi - Rabiot : La grosse accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La sanction est tombée pour le PSG qui s'est vu infliger un huis clos partiel à la tribune Auteuil pour la réception du Havre, le 19 avril prochain, à la suite des insultes visant Adrien Rabiot pour son retour au Parc des Princes avec l'OM. Une sanction jugée très clémente par Véronique Rabiot, également visée par ces insultes, qui dénonce la proximité entre Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune.

«Nasser et Vincent Labrune sont de grands amis»

« Nasser (Al-Khelaïfi, président du PSG) et Vincent Labrune sont de grands amis. Adrien et moi ne représentons que nous-même. Quand vous êtes dans une tribune et que vous voyez ce genre de banderoles, comment ne pas réagir à l’instant? La ministre des Sports l’a fait le lendemain mais si je n'avais pas parlé sur France Info, personne n’aurait repris cet incident », regrette-t-elle au micro d'Apolline Matin sur RMC, avant de poursuivre.

«Tout le monde rigole»

« Tout le monde rigole, les ultras se frottent les mains. L’incident s’est passé le 16 mars et la sanction est au 19 avril, plus d’un mois après. La première commission du mercredi après le match a été reportée au 2 avril, comme ça, on étouffe. Une actualité chasse à l’autre », ajoute Véronique Rabiot.