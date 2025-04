Vente PSG : La surprise qu’ils n’ont pas vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère. En effet, le club de la capitale a été racheté par le Qatar, pouvant alors compter sur des moyens financiers colossaux avec ses nouveaux propriétaires. Une vente du PSG qui n’a d’ailleurs pas manqué d’étonner au sein du vestiaire comme l’a raconté Zoumana Camara.

Le PSG s’est invité en quelques années à la table des plus grands clubs européens. Pour y arriver, les Parisiens ont pu compter sur l’argent du Qatar. C’est en 2011 que QSI a pris les commandes du club de la capitale. Un rachat qui a ainsi fait passer le PSG dans une autres sphère et on ne s’y attendait pas forcément.

« Je pense qu’on ne réalise pas au début »

Joueur du PSG au moment du rachat par le Qatar, Zoumana Camara a raconté la réaction du vestiaire parisien. Pour Kampo, il a ainsi avoué : « Je pense qu’on ne réalise pas au début. On voit que le club va être racheté. On sait que le propriétaire ou le futur propriétaire a des fonds, a des moyens, mais on ne réalise pas à quelle ampleur à ce moment là ».

« On ne savait pas »

« Si j’avais dit le jour où ils achètent qu’il y aura Zlatan, Thiago Silva, on aurait rigolé. On ne savait pas. Ça s’est fait de manière progressive », a poursuivi Camara.