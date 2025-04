Du jamais vu, un coup légendaire au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A Monaco en février 2023, le PSG tombait pour la dernière fois en Ligue 1, étant surclassé par les Monégasques sur le score de 3 buts à 1. Depuis, le Paris Saint-Germain n’a cédé loin du Parc des princes en championnat et a d’ailleurs égalé le bilan de 38 matchs de l’AC Milan établi en 1993. Une dernière à Nantes… pour l’histoire ?

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est une véritable machine à régularité en Ligue 1 en dehors du Parc des princes. Cette saison, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, l’effectif de l’entraîneur espagnol est invaincu dans l’élite du football français. Une prouesse qu’Arsenal avait notamment fait en 2003/2004 en Premier League. Les Parisiens pourraient eux aussi devenir « Invincibles » s’ils maintiennent le cap lors des sept dernières journées de Ligue 1.

Le PSG égale le record de l’AC Milan

Mais avant cela, un record fou pourrait tomber. Depuis le 11 février 2023 et une défaite concédée face à l’AS Monaco à Louis II (3-1), le Paris Saint-Germain n’a plus jamais perdu en déplacement pour le compte de la Ligue 1. Ce qui donne un bilan de 38 matchs de championnat à l’extérieur sans avoir connu le goût amer de la défaite. Une série dingue qui égale le record de l’AC Milan effectué entre 1991 et 1993.

Nouveau record du PSG ? Réponse le 22 avril !

Le PSG établira-t-il un nouveau record de 39 matchs d’invincibilité à l’extérieur dans les cinq grands championnats ? Il faudra attendre le déplacement du groupe de Luis Enrique à Nantes le 22 avril prochain pour connaître le verdict…