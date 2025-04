Transfert au PSG : Une star tease sa signature !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Virgil Van Dijk au PSG ? C'était l'une des grosses rumeurs mercato de ces dernières semaines en raison d'une discussion télévisée entre le joueur de Liverpool, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi après la victoire du Paris Saint-Germain contre les Reds à Anfield le 11 mars. Cependant, il se pourrait bien que l'avenir de Van Dijk s'écrive à Anfield Road et nulle part ailleurs.

Le mardi 11 mars dernier, le PSG réalisait l'exploit de remonter son retard du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions sur Liverpool et éliminait les Reds devant leur public à Anfield (1-0 puis 4-1 aux tirs au but). Dans la foulée de cette déroute, Virgil Van Dijk avait été aperçu dans les couloirs du mythique temple du club de la Mersey en train de discuter avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, respectivement les conseiller foot et président du PSG.

«Il y a des progrès, oui»

De là, diverses rumeurs ont pris forme quant à l'avenir du joueur arrivé à Liverpool à l'hiver 2018 et sous contrat jusqu'en juin prochain. Mohamed Salah a fait savoir qu'il disputait sa dernière saison chez le géant du football anglais. Mais qu'en est-il de Van Dijk ? Pourrait-il réellement devenir un joueur du PSG ? Il ne faudrait pas trop y compter si l'on se fie aux déclarations du défenseur néerlandais de 33 ans. « Il y a des progrès, oui », a affirmé Virgil Van Dijk au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat.

«Ce sont des discussions internes et nous verrons. J'aime le club, j'aime les fans»

Néanmoins, l'international néerlandais n'a pas manqué de souligner son attachement à Liverpool. « Je ne sais pas, nous verrons. Ce sont des discussions internes et nous verrons. J'aime le club, j'aime les fans et ils ont été là pour nous une fois de plus et nous voulions les récompenser. Mais je veux qu'ils soient à nouveau là dimanche (à domicile contre West Ham United) et qu'ils fassent du stade un lieu extraordinaire, comme toujours pour nous ».