Transferts - PSG : Le verdict tombe pour la signature d’une star !

Samedi, Kevin De Bruyne annonçait officiellement son départ de Manchester City à l’issue de son contrat en juin prochain. Dès lors, le nom de la légende belge a été associé à plusieurs équipes, et même au PSG. Mais en réalité, Paris n’est pas du tout intéressé par sa venue. Explication.

Depuis plus de deux ans, le PSG a radicalement modifié sa manière de recruter. Désormais, le club de la capitale recherche des profils prometteurs, à l’état d’esprit irréprochable. Pourtant, cela n’empêche pas Paris d’être associé à plusieurs vedettes, comme Mohamed Salah dernièrement.

Kevin De Bruyne pisté par le PSG ?

Récemment, c’est le nom de Kevin De Bruyne qui est ressorti du côté du PSG. Et pour cause, le milieu offensif de Manchester City a officiellement annoncé son départ en fin de saison à l’issue de son contrat. Si nul doute que le Belge disposera de plusieurs offres pour la suite de sa carrière, le média espagnol El Nacional a révélé que le PSG appréciait le profil, et que Luis Enrique serait emballé à l’idée de l’avoir sous ses ordres.

Une fake-news pour le Belge

Cependant, cette information a rapidement été démentie. Ce lundi matin, FootMercato révèle que malgré les rumeurs, le PSG n’envisage absolument pas de recruter Kevin De Bruyne l’été prochain. Une signature qui serait bien éloignée des nouveaux critères parisiens sur le mercato...