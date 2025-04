OM : Une signature inédite est réclamée !

Alexis Brunet

Ce dimanche, la Kings League faisait son grand début en France. Le projet est notamment porté par d’anciens joueurs professionnels, à l’image d’Adil Rami qui dirige le Wolf Pack FC. Malheureusement, l’équipe du champion du monde 2018 a raté ses grands débuts puisqu’elle s’est inclinée 5-2 contre Panam All Starz. Après la rencontre, le défenseur a affirmé vouloir recruter un joueur de l’OM, mais cela ne sera toutefois pas possible.

En ce moment, Adil Rami multiplie les projets. L’ancien footballeur est l’une des têtes d’affiche de l’émission Danse avec les stars, mais il garde également un pied dans le football. En effet, l’ex-défenseur participe au lancement de la Kings League en France et il est d’ailleurs le président du Wolf Pack FC.

Défaite d’entrée pour l’équipe d’Adil Rami

La compétition de football à sept commençait d’ailleurs ce dimanche 6 avril et l’équipe d’Adil Rami n’a pas réussi ses débuts. En effet, le Wolf Pack FC s’est incliné contre Panam All Starz sur le score de 5-2, malgré un but de son président.

Rami veut Rongier

Après la rencontre, Adil Rami était forcément déçu, mais ce dernier pensait également au mercato. Sur Twitch, l’ancien défenseur a d’ailleurs affirmé vouloir recruter un joueur de l’OM. « Valentin Rongier, j'aimerais bien l'avoir Valentin Rongier. » Cela ne devrait toutefois pas arriver, car il n’est pas possible pour un joueur professionnel en activité de participer à la compétition. Coup dur…