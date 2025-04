OM : Un problème dans le vestiaire révélé en direct

La rédaction

En pleine tempête sportive et médiatique, l’OM traverse une période noire. Florent Germain, journaliste pour RMC, a pointé un souci mental dans le vestiaire marseillais, aggravé par un jeu stérile et sans relief. Malgré les discours rassurants du club, la situation reste inquiétante avant la réception de Toulouse, où le Vélodrome jouera un rôle crucial.

L’OM est en pleine crise, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Alors que les mauvais résultats s’enchaînent du côté de la Canebière (quatre défaites sur les cinq derniers matchs), des révélations faites par le journal L’Équipe au sujet de Roberto De Zerbi sont venues bouleverser le club. Si l'entraîneur de l'OM et Neal Maupay se sont exprimés en conférence de presse pour démentir certains éléments, le mental de l’effectif olympien semble bel et bien touché. C’est en tout cas ce qu’explique le journaliste de RMC Sport, Florent Germain.

Le problème de l’OM

«Avec cette semaine compliquée, et depuis d’ailleurs de longues semaines, on parle beaucoup de mental. C’est le constat qui a été fait par le staff, et je veux bien les suivre, il n’y a pas de problème. Mais il y a aussi un problème de jeu, malgré tout, avec un OM qui ronronne et qui a du mal à véritablement inquiéter ses adversaires», explique le spécialiste de l’OM dans l’émission Stephen Brunch.

«Marseille est un peu inquiétant»

«Mentalement, je suis persuadé qu’il y aura une réaction. Ça paraît évident, surtout par rapport au contexte du Vélodrome, qui sera, je pense, derrière son équipe, poursuit-il sur les ondes de RMC. Il ne faudrait pas que Toulouse ouvre le score, ça peut tourner vite. Il y a aussi une vraie question sur le jeu. On en reparlera, mais avec les absents, il n’y aura pas de révolution dans le onze ni dans le schéma tactique. Marseille est un peu inquiétant dans le déroulé des matchs depuis un mois et demi.»