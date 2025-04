OM : Tragédie à l’étranger, McCourt fait ses adieux

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce lundi 21 avril, le pape François est décédé à l’âge de 88 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Frank McCourt, propriétaire de l’OM, s’est exprimé pour rendre hommage au souverain pontife, qu’il avait eu l’occasion de rencontrer au début de cette année.

À 88 ans et après 12 années à la tête de l’Église catholique, le pape François s'est éteint ce lundi 21 avril. Le Saint-Siège a indiqué que le souverain pontif était décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral, ayant provoqué un coma et une défaillance cardiocirculatoire irréversible. Depuis, les hommages se succèdent, notamment à l’OM, où après Adrien Rabiot, Frank McCourt a lui aussi pris la parole sur ses réseaux sociaux.

McCourt rend hommage au pape François

« Aujourd'hui, le monde a perdu un homme de bien et un grand dirigeant. Dans un monde turbulent, la sagesse, la compassion et le soutien indéfectible du pape François à la dignité humaine ont fait de lui un phare d'espoir et de courage pour les personnes de toutes confessions. Ses paroles et ses actes incarnent la magnanimité - la grandeur d'âme qui caractérise ceux qui vivent vraiment pour les autres », a déclaré Frank McCourt dans un message publié sur LinkedIn.

« Ma famille et moi-même regretterons beaucoup le leadership moral courageux du pape François et l'humilité avec laquelle il l'a exercé »

Le propriétaire de l’OM poursuit : « Au début de cette année, mon épouse Monica et moi-même avons eu l'honneur inoubliable d'une audience privée avec Sa Sainteté - une expérience qui a cimenté ma croyance dans le pouvoir de la foi et de l'action au service des autres. Il est tout à fait approprié que son dernier jour ait été, en soi, un acte de magnanimité - donner la bénédiction de Pâques au peuple, même s'il était physiquement incapable de la donner lui-même. Parmi les dernières pensées qu'il a partagées avec nous, citons : "Que le principe d'humanité ne manque jamais d'être la marque de nos actions quotidiennes". Ma famille et moi-même regretterons beaucoup le leadership moral courageux du pape François et l'humilité avec laquelle il l'a exercé. »