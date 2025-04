OM : Le transfert qui le fait rêver !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré un contrat jusqu’en 2028, l’avenir de Luis Henrique pourrait s’écrire loin de l’OM d’ici quelques mois. En effet, le Brésilien aurait tapé dans l’oeil de plusieurs écuries européennes en vue du prochain mercato. Où jouera donc le Marseillais à l’avenir ? Visiblement, certaines options intéresseraient davantage Luis Henrique.

Une fois n’est pas coutume, le prochain mercato estival risque d’être animé à l’OM. Alors qu’on attend forcément les prochaines arrivées au sein du club phocéen, ça devrait d’abord bouger dans le sens des départs. Et actuellement, tous les regards se tournent vers Luis Henrique. En pleine renaissance depuis quelques mois, le Brésilien pourrait bien quitter l’OM, où il est pourtant sous contrat jusqu’en 2028, à la fin de la saison.

Luis Henrique est courtisé !

Luis Henrique aurait la cote sur le marché des transferts actuellement. Son avenir pourrait donc s’écrire loin de l’OM et ce dimanche, La Provence en a dit plus sur le cas du Brésilien. Dans le quotidien régional, on apprend notamment que l’Inter Milan, le Bayern Munich, Newcastle ainsi que Nottingham Forrest seraient intéressés. Luis Henrique pourrait alors avoir l’embarras du choix.

Des préférences pour son transfert ?

Mais voilà qu’une certaine préférence commencerait déjà à se dégager pour Luis Henrique en ce qui concerne ses différents prétendants. Il est ainsi expliqué que l’intérêt de l’Inter Milan et celui du Bayern Munich feraient davantage rêver le Brésilien de l’OM. A voir si cela aboutira à quelque chose de concret…