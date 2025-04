Pogba : La proposition surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sans club alors qu'il est autorisé à rejouer depuis le mois de mars, Paul Pogba devra probablement attendre le prochain mercato pour trouver une nouvelle équipe. En attendant, l'ancien milieu de terrain de la Juventus a reçu une invitation inattendue de la part de Bixente Lizarazu.

Depuis le mois de mars, la suspension de Paul Pogba a pris fin. L'international français est donc autorisé à rejouer, mais il n'a pas de club pour le faire. Annoncé dans le viseur de l'OM ou encore de l'Inter Miami en MLS, l'ancien milieu de terrain de la Juventus n'a toujours pas signé de contrat. Il faut dire que les doutes subsistent concernant sa capacité à revenir à son meilleur niveau. Et pour cela, Bixente Lizarazu l'invite chez lui au Pays Basque pour suivre un programme spécial.

Lizarazu inquiet pour Pogba

« C'est possible à partir du moment où déjà, il a résolue les choses au niveau de son environnement psychologique. Il a eu des histoires familiales très compliquées, ça laisse des traces. Ensuite, il faut voir aussi comment il est physiquement après avoir connu beaucoup de blessures », s'inquiète le champion du monde 1998 avant de lancer une invitation surprise à Paul Pogba.

«Moi je veux bien m'occuper de lui»

« Là aussi cette cicatrice qui crée des perturbations, on a des déséquilibres et on enchaîne les blessures, ça c'est très compliqué. Et 12 matches en 3 ans, c'est très peu. Quand il va retrouver le rythme de l'entraînement puis le rythme de la compétition, est-ce son corps va être capable de le supporter ? Moi j'ai envie d'y croire, c'est un challenge extraordinaire. Moi je veux bien m'occuper de lui s'il veut venir passer une petite semaine de stage au Pays Basque », ajoute Bixente Lizarazu. Reste désormais à savoir si Paul Pogba répondra ou non à cette invitation.