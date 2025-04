Greenwood : Un nouveau malaise à l’OM !

La rédaction

Transparent face à Monaco, Mason Greenwood cristallise les critiques après une nouvelle prestation décevante. Noté 1/10 par La Provence, l’attaquant anglais est accusé de manquer d’implication, ce qui a provoqué la colère des supporters au coup de sifflet final. L’OM, humilié 3-0, devra impérativement réagir face à Montpellier pour rester en course à la Ligue des champions.

Au terme d’une nouvelle prestation décevante, l’OM s’est lourdement incliné 3-0 face à l’AS Monaco dans un match crucial pour la qualification en Ligue des champions. Sur courant alternatif depuis le début de la saison, Mason Greenwood a une nouvelle fois livré une copie insipide, n’apportant rien dans le jeu de l'OM face au club de la Principauté.

Greenwood en «dilettante»

Sa performance catastrophique avec l'OM lui a d’ailleurs valu la note de 1/10 dans La Provence, accompagnée de commentaires sans équivoque :

«Aussi doué peut-il être (quand il en a envie, et c’est de plus en plus rare), il exaspère par son dilettantisme. Il faut vraiment avoir envie de faire les efforts pour lui, surtout quand il est dans un mauvais jour comme hier. Il a buté deux fois sur Kohn (52e, 53e). Pour le reste ? C’était le néant.»

La bronca des supporters

Décevant aux côtés de Luis Henrique, Greenwood n’a pas échappé à la colère du Vélodrome : une bronca a accompagné les Olympiens au coup de sifflet final. L’OM n’a désormais plus le droit à l’erreur : il faudra impérativement réagir face à Montpellier, au Stade Vélodrome, le samedi 19 avril.