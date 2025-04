Marion Rousse : Une star des JO de Paris l’a séduite !

Pierrick Levallet

Ce samedi, Pauline Ferrand-Prévot a réalisé quelque chose d’historique. La championne olympique de cross-country à Paris en 2024 a remporté Paris-Roubaix. Il s’agit de la première victoire française depuis 1997. Marion Rousse, directrice du Tour de France femmes, n’a d’ailleurs pas caché sa joie après le succès de son amie, qui l’a séduite pendant l’événement.

«C’est une championne»

« Le come-back de Pauline sur route est une aubaine pour les petites filles qui vont pouvoir s’identifier à elle. Il y a des gens qui ont tout pour eux, et elle en fait partie. C’est une championne. Elle a la résilience, car elle a eu des bas dans sa carrière. Mais elle a toujours su rebondir. À côté, sa générosité, sa classe, son panache et son palmarès parlent pour elle » a d’abord expliqué Marion Rousse dans un entretien accordé au Parisien après Paris-Roubaix.

«C’est une future idole»

« Pauline fait partie des fantastiques. Elles sont plusieurs, on peut y mettre Lotte Kopecky, Demi Vollering aussi. Mais Pauline, ça fait des années et des années qu’elle est dans le circuit professionnel. Elle a commencé le vélo à 6 ans, peut-être. Elle est toujours là, et elle performe. Quel exemple elle peut être pour les gamins, pour tout le monde... C’est une future idole. Déjà, avec ce qu’elle nous avait montré pendant les Jeux olympiques, elle était passée à un niveau au-dessus du sport et elle va continuer » a ensuite ajouté la partenaire de Julian Alaphilippe, visiblement séduite par la performance de Pauline Ferrand-Prévot.