Marion Rousse va vivre «un truc de dingue» !

Une semaine après le Tour des Flandres, place désormais à une autre Classique mythique de la saison de cyclisme : Paris-Roubaix. Chaque année, les passages sur les pavés sont redoutés par les coureurs, mais aussi très attendues par les fans. Mais pas seulement… Alors que Marion Rousse sera aux commentaires de L’Enfer du Nord ce dimanche, la compagne de Julian Alaphilippe est particulièrement impatiente à l’idée de vivre cette édition 2025 de Paris-Roubaix.

Paris-Roubaix est une Classique aussi mythique que difficile. La remporter est très compliqué puisqu’il faut réussir à sortir indemne des nombreux secteurs pavés, à l’origine chaque année de nombreuses désillusions. Qui succèdera donc à Mathieu van der Poel, vainqueur l’an dernier ? Le Néerlandais est l’un des favoris à sa succession, lui qui aura certainement envie de se venger de Tadej Pogacar, qui a remporté le Tour des Flandres dimanche dernier.

« Si la pluie s'en mêle, ça va être complètement fou »

Marion Rousse était d’ailleurs aux commentaires de ce Tour des Flandres, mais voilà que dimanche dernier, elle ne pensait qu’à une chose : ce Paris Roubaix. « En commentant, je n'arrêtais pas de penser à Roubaix en me disant qu'on allait vivre un truc de dingue », a lâché pour L'Equipe celle qui commentera également L’Enfer du Nord ce dimanche sur France Télévisions. « Moi, je me réserve pour dimanche. À chaque secteur pavé, il y aura un enjeu, avec des tactiques d'équipes un peu différentes. Honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre... Et en plus, si la pluie s'en mêle, ça va être complètement fou », a également fait savoir Marion Rousse à propos de ce Paris-Roubaix.

« Pas moyen de faire la sieste »

Ce Paris-Roubaix 2025 promet donc d’être fou car la bataille pour la victoire finale irait bien au-delà du duel entre Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel. Marion Rousse a en effet confié à propos de cette bataille sur les pavés : « Ce ne sera pas un duel comme sur le Tour des Flandres. Ne citer que deux hommes sur Paris-Roubaix, ce serait une erreur. Wout Van Aert, Stefan Küng, Filippo Ganna, Mads Pedersen... sept, huit garçons peuvent gagner. Tu ne peux pas décrocher tes yeux de l'écran plus de deux minutes. Sinon, tu perds le fil. À la fin, tu es rincé... Et surtout il faut avoir les yeux partout. La tête de course mais aussi les crevaisons, les problèmes mécaniques... Pas moyen de faire la sieste ».