Mercato - PSG : Le secret d'une grosse punchline d'Ibrahimovic balancé !

Outre le fait de se distinguer sur les terrains de football, Zlatan Ibrahimovic se faisait également souvent remarquer en dehors avec ses nombreuses punchlines. En France, on a pu voir cela de plus près avec le passage du Suédois au PSG. En 2016, il était d'ailleurs parti avec une phrase dont lui seul a le secret et visiblement, c'était bien préparé par Ibrahimovic.

En 2016, Zlatan Ibrahimovic quittait le PSG. Arrivé au terme de son contrat, le Suédois n'était finalement pas prolongé par le club de la capitale. La fin d'une aventure de 4 saisons à Paris pour Ibra, qui aura permis au PSG de passer dans une autre sphère. Et habitué aux punchlines, Ibrahimovic en avait lâché une pour annoncer son départ, balançant alors : « Je suis arrivé en roi, je repars en légende ».

« Il voulait rester au PSG »

Ami proche de Zlatan Ibrahimovic, Maxwell a évolué avec le Suédois au PSG. Et en ce qui concerne le départ du club de la capitale de ce dernier, le Brésilien a révélé pour Secrets de Stars : « Une anecdote avec Ibrahimovic ? Peut-être son départ du PSG. Quand il a su qu’il n’allait pas prolonger avec le PSG, il m’a appelé pour faire un petit déjeuner avec lui. On était à Bordeaux, on était dans la chambre, on était déjà champion, il me raconte qu’il ne va pas prolonger et qu’il était super déçu. Il voulait rester au PSG ».

« Il me raconte qu’il allait dire ça et je lui ai demandé de ne pas le faire »

« Mais avant la fin de la saison, il avait commencé à réfléchir à ce qu’il pouvait faire et le jour d’après, lors du petit déjeuner, il m’appelle pour dire la phrase « Je suis arrivé en roi, je repars en légende ». Il me raconte qu’il allait dire ça et je lui ai demandé de ne pas le faire, mais il voulait laisser un impact lors de son départ du PSG. Il était super content d’avoir joué pour le PSG. Il a participé au changement du club. Derrière le président, il a vraiment aidé le club. Il voulait laisser un impact », a ensuite révélé Maxwell à propos de la punchline de Zlatan Ibrahimovic au moment de quitter le PSG.