Mbappé - PSG : Des accusations de harcèlement en direct ?

Critiqué après la nouvelle défaite du Real Madrid face à Arsenal, Kylian Mbappé subit un déferlement de commentaires négatifs. Pour Emmanuel Petit, il s’agit d’un véritable acharnement médiatique contre l’ancien attaquant du PSG, qui n’est pas le seul responsable des échecs du Real Madrid cette saison.

Après de longues années de clash avec le PSG, Kylian Mbappé (26 ans) a finalement quitté la capitale l'été dernier pour rejoindre le Real Madrid. Un transfert très attendu sur la planète football, qui laissait place à des attentes très hautes envers Kylian Mbappé. Après le nouveau revers de la Maison Blanche face à Arsenal, l'ancien attaquant du PSG est au centre des critiques, et Emmanuel Petit dénonce une forme de harcèlement à son encontre.

«C’est de l’acharnement»

En direct de l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC, Petit trouve injustes les critiques envers Kylian Mbappé depuis son départ du PSG :

«Les hyènes sont lâchées et se gargarisent aujourd’hui. Quand je vois les critiques qui lui tombent dessus depuis son départ du PSG, c’est de l’acharnement. Il aurait fallu quoi ? Qu’il gagne la Ligue des champions et le Ballon d’or ?»

«C’est un fiasco collectif»

L'ancien joueur de l'équipe de France prend la défense de Kylian Mbappé, toujours sur les ondes de RMC, et explique que l'échec en Ligue des champions ainsi que la saison du Real Madrid sont avant tout des problèmes collectifs :

«Le championnat n’est pas encore plié. Le Real peut également gagner la Coupe. On fera les comptes en fin de saison. Je pointe la responsabilité de Mbappé, mais est-il le seul responsable ? Bien sûr que non. Il a marqué une trentaine de buts… Est-ce que c’est un échec ? On ne doit pas résumer sa saison à l’échec contre Arsenal. C’est un fiasco collectif. L’effectif est mal calibré.»