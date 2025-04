Alaphilippe, la bagarre que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Ce vendredi, Julian Alaphilippe s’est un peu plus montré pendant la 5e étape du Tour du Pays basque. Le coureur de chez Tudor a notamment été impliqué dans une belle bagarre entre Urduna et Gernika-Lumo. Mais finalement, le compagnon de Marion Rousse a lâché l’affaire et a laissé l’Irlandais Ben Healy s’imposer.

Julian Alaphilippe ne s’est pas caché pendant la 5e étape du Tour du Pays basque ce vendredi. Vainqueur de la 1ere étape le 2 avril dernier, le coureur de chez Tudor a baissé un peu en régime. Le compagnon de Marion Rousse a essayé de suivre comme il pouvait le rythme imposé par ses adversaires. Mais ce vendredi, il a été pris dans une lutte intense.

Alaphilippe dans une bataille inattendue avec Ben Healy !

Comme le rapporte La Montagne, Julian Alaphilippe a pris part à une échappée lancée à environ 150km de l’arrivée. Entre Urduna et Gernika-Lumo, le Français a livré une belle bagarre avec Pello Bilbao, Warren Barguil ou encore Ben Healy dans cette étape taillée pour un baroudeur. Finalement, Julian Alaphilippe n’a pas pu suivre l’Irlandais, qui s’est imposé ce vendredi. Parti seul à 55km Gernika-Lumo, Ben Healy n’a laissé personne le rattraper. Julian Alaphilippe, lui, a franchi la ligne d’arrivée à la 113e position, 12 minutes après le coureur d’EF Education - EasyPost.

«J’ai beaucoup de regrets...»

D’autres Français ont néanmoins essayé de tenir tête à Ben Healy. Axel Laurance (INEOS Grenadiers) a fait tout son possible pour terminer deuxième et résister au groupe de poursuivants derrière lui. « J’ai beaucoup de regrets... Terminer deuxième, ce n’est pas ce que je voulais. Mais au moins, j’ai montré que j’étais fort. Ça aurait été magnifique si j'avais pu jouer la victoire, mais malheureusement, c’est une deuxième place aujourd’hui » a néanmoins regretté le coureur de 23 ans dans des propos rapportés par Cyclismactu, qui a terminé devant l’Italien Simone Velasco. Le Français Léo Bisiaux, de son côté, a suivi le rythme du peloton pour terminer l’étape à la 33e position.