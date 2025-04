Pogacar dopé, l'annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Intraitable, Tadej Pogacar s'attaque à un nouveau monument du cyclisme. Pour la première fois de sa carrière, le Slovène sera au départ de Paris-Roubaix. L'occasion pour le Champion du monde d'entrer un peu plus dans l'histoire de son sport. Et de renforcer les suspicions de dopage ? Greg LeMond va à contre-courant en estimant que les performances de Pogacar sont crédibles.

Auteur d'une saison 2024 absolument sensationnelle, Tadej Pogacar est reparti sur d'excellentes bases puisqu'il a déjà remporté le Tour des Flandres et s'apprête à prendre le départ de Paris-Roubaix dimanche pour la première fois de sa carrière. S'il venait à s'imposer, il entrerait encore un peu plus dans l'histoire du cyclisme... et renforcerait par la même occasion les importants soupçons de dopage qui entourent ses performances depuis le début de sa carrière. Il faut dire que ses performances ahurissantes rappellent les heures les plus sombres du cyclisme. Et pourtant, Greg LeMond n'est pas de cet avis puisqu'il assure qu'après analyses, les performances de Tadej Pogacar sont crédibles.

«J’ai fait mes calculs et je suis arrivé à la conclusion que c’est crédible»

« Il y a beaucoup d’interrogations sur la vitesse avec laquelle ils grimpent les cols. J’ai fait mes calculs et je suis arrivé à la conclusion que c’est crédible. Ils passent beaucoup de temps en altitude et ils sont dans l’ensemble plus légers qu’à notre époque. Vingegaard fait ma taille mais avec dix kilos de moins sur la balance. Moi, avec dix kilos en moins, j’aurais volé ! Ce qui me rassure aussi c’est qu’ils ont été très bons très jeunes. Dans le passé, on a vu des coureurs attendre 30 ans avant d’être performants sur le Tour de France et c’était très suspect », assure le triple vainqueur du Tour de France auprès de l'AFP.

«C’est peut-être déjà le meilleur coureur de tous les temps»

Greg LeMond est le dernier vainqueur sortant du Tour de France à s'aligner sur Paris-Roubaix. C'était en 1991. La présence de Tadej Pogacar sur les pavés de l'Enfer du Nord est donc un évènement. Et l'Américain est très impressionné par le Champion du monde : « Il est tellement fort. C’est peut-être déjà le meilleur coureur de tous les temps. C’est impossible de comparer les générations. Mais ce serait absurde de penser qu’il n’y aurait qu’un Eddy Merckx. Il était béni sur le plan génétique, moi aussi. (…) Mais Pogacar, il n’y en qu’un sur un million comme lui. Il domine le peloton qui n’a jamais été aussi compétitif. Et regardez comment il gagne : en solo face à des équipes hyper organisées. Cela le rend encore plus exceptionnel. »