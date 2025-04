Il signe à l’OM, la surprise est totale

Alexis Brunet

À l’été 2023, l’OM avait décidé de miser sur Amir Murillo pour renforcer le côté droit de sa défense. Petit à petit, le Panaméen a su gagner sa place au sein du club phocéen jusqu’à y prolonger son contrat dernièrement jusqu’en 2028. Pourtant, il y a quelques années, son premier coach était loin d’imaginer le joueur de 29 ans capable d’évoluer dans une formation à la lutte pour une place en Ligue des champions.

Cette saison, l’OM doit faire face à de nombreux problèmes en défense. Le club phocéen doit par exemple faire sans Leonardo Balerdi et Luiz Felipe actuellement, ce qui limite le champ des possibles pour Roberto De Zerbi. Toutefois, le coach italien peut aussi compter sur quelques bonnes surprises. C’est notamment le cas sur le côté droit avec Amir Murillo, qui s’est progressivement imposé comme un cadre du vestiaire marseillais avec 27 matches toutes compétitions confondues pour un but et deux passes décisives.

Murillo à l’OM, une surprise ?

Originaire du Panama, Amir Murillo a décidé de ne pas faire comme tout le monde et de préférer le football au baseball, qui est pourtant le sport le plus populaire là-bas. Le défenseur a progressivement monté les échelons, de sa formation au San Francisco FC, aux New York Red Bulls, en passant par Anderlecht, puis l’OM. Une trajectoire ascendante qui était loin d’être imaginable pour Pacifico Giron, le premier coach du joueur de 29 ans. Interrogé par L’Équipe, Giron a avoué qu’il n'avait « pas imaginé qu'il finirait dans un club à la lutte pour une qualification en Ligue des champions. »

L’OM veut la Ligue des champions

Après une saison vierge de toute coupe d’Europe, l’OM a pour ambition de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Une mission particulièrement difficile, car la bataille est acharnée en Ligue 1 pour une place en C1. Le club phocéen est notamment à la lutte avec l’AS Monaco, l’OL, Lille et même Strasbourg.