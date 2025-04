Kylian Mbappé : Le transfert de la trahison ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au cours d'une entrevue avec Mouloud Achour pour Canal+ au mois de décembre, Kylian Mbappé ne faisait pas dans la langue de bois quand il s'agissait d'évoquer non pas son rêve, mais son « objectif » de Ballon d'or. Cependant, en bouclant un transfert particulier, le Real Madrid pourrait lui jouer un sale tour. Explications.

4ème en 2018 et 3ème en 2023, Kylian Mbappé n'a pas encore remporté le Ballon d'or, ni même été le dauphin d'un lauréat depuis sa première nomination dans les 30 finalistes en 2017. Cependant, il ne s'en est pas caché à diverses reprises par le passé et en interview pour Clique X en décembre dernier : il veut mettre ses mains sur le Ballon d'or comme Karim Benzema ou encore Zinedine Zidane avant lui.

«Il me reste le Ballon d’or»

« Les trophées individuels, c'était un rêve quand j’étais petit, mais maintenant c'est un objectif. (…) J’ai remporté quasiment tous les trophées individuels. Il me reste le Ballon d’or ». Voici le message que livrait Kylian Mbappé au journaliste Mouloud Achour sur Canal+ à la fin de l'année 2024. L'attaquant star du Real Madrid a signé à la Casa Blanca dans l'optique de maximiser ses chances de rafler le trophée ultime en club : la Ligue des champions. Ce ne sera pas pour cette saison à cause d'Arsenal qui a éliminé les Merengue en quarts de finale (0-3 et 1-2).

Wirtz veut couper l'herbe sous le pied de Mbappé... en tant que joueur du Real Madrid !

Et l'année prochaine ? Kylian Mbappé pourrait éventuellement remporter la Ligue des champions avec un joueur qui a les mêmes aspirations que lui. Sport BILD évoque la supposée volontée de Florian Wirtz, milieu offensif de 21 ans sous contrat au Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2027, de s'engager en faveur du Real Madrid. Là-bas, il estimerait avoir le plus de chances possibles de remporter la Ligue des champions et le Ballon d'or. Il volerait ainsi le Saint-Graal convoité par Mbappé grâce à son transfert... Trahison en route ?