L’OM vend la mèche pour un gros transfert ?

Annoncé avec insistance sur le départ en direction de l'Inter Milan lors du prochain mercato estival, Luis Henrique pourrait rapporter aux alentours de 30M€ à l'OM. Un deal qui ferait du bien aux finances du club phocéen, et Medhi Benatia confirme d'ailleurs les contacts à l'étranger pour le transfert du piston brésilien.

Le prochain mercato estival promet d'être assez agité du côté de l'OM, avec notamment un élément qui fait déjà la Une des rubriques de transfert depuis quelque temps dans la presse italienne. Luis Henrique (23 ans), attaquant brésilien utilisé cette saison en tant que piston droit par Roberto De Zerbi, serait l'une des grandes priorités de l'Inter Milan, et un transfert avoisinant les 30M€ pourrait être conclu avec l'OM l'été prochain.

« Il est convoité »

Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, confirme d'ailleurs dans un entretien accordé à La Provence des négociations à l'étranger pour le départ de Luis Henrique : « Il y a du bruit autour de lui, il est convoité. Je l’ai reçu il y a deux semaines pour lui parler de la période actuelle et du fait que ce n’était pas satisfaisant. Mais Luis est un super garçon, il est positif, rigole tout le temps », indique Benatia, qui vend donc peut-être la mèche quant au futur départ de Luis Henrique en direction de l'Inter Milan lors du mercato estival.

« Une grande carrière, à l’OM ou ailleurs »

« Le problème, comme je lui ai dit, c’est que s’il veut faire une grande carrière, à l’OM ou ailleurs, il va devoir faire plus. Il peut faire plus, il l’a montré, donc il doit faire plus. Ça, ce sont des discussions et c’est un travail quotidien avec le coach. Rendre le tableau plus noir qu’il ne l’est, ça ne va pas aider. Je ne vais pas vous dire que tout va bien, sinon on aurait 7 points d’avance. Il va falloir cravacher jusqu’au bout. C’est comme ça, et c’est l’histoire de l’OM de devoir se battre contre tout le monde », poursuit le directeur sportif de l'OM. Le message est passé pour Luis Henrique...