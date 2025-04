OM : Benatia annonce une galère pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à de sérieux problèmes défensifs en cette deuxième partie de saison en Ligue 1, l'OM avait laissé partir Lilian Brassier ainsi que Bamo Meïté l'hiver dernier sans vraiment les remplacer. Et Medhi Benatia, le directeur sportif du club phocéen, assure pourtant qu'il avait la volonté d'attirer deux nouveaux défenseurs centraux. Mais il n'avait pas les moyens...

C'est un fait, l'OM a encore beaucoup de mal à trouver la bonne formule pour composer son secteur défensif. Miné par certaines blessures ainsi que de grosses erreurs de casting sur le marché des transferts (le club phocéen a laissé partir Lilian Brassier et Bamo Meïté qui n'ont jamais réussi à s'imposer), Roberto De Zerbi tâtonne encore pour trouver le bon équilibre. Il faut dire que la direction de l'OM n'a pas été en mesure de lui apporter ce qu'il voulait lors du dernier mercato hivernal...

Brassier, flop à l'OM

Dans un large entretien accordé à La Provence samedi, Medhi Benatia a évoqué différents échecs de l'OM sur le marché des transferts en défense. À commencer par Lilian Brassier, qui a été vendu six mois seulement après son arrivée au club : « Brassier, on m’a dit qu’il faisait perdre les matchs et qu’il n’était pas bon. Nous, on a toujours dit qu’il n’y avait pas de mauvais joueurs mais que des mauvais contextes. Brassier est très bon aujourd’hui à Rennes et je suis content pour lui car c'est un super joueur et un très bon mec », assure le directeur sportif de l'OM, qui aurait aimé apporter du sang neuf en défense cet hiver. Mais il n'en avait pas les moyens financiers.

« Le coach a demandé deux centraux, on n’a pas pu les faire »

« Meïté ne jouait pas ici, on l’a prêté à Montpellier en faisant un pari, risqué on le savait, mais on n’avait pas d’autres solutions car on n’avait pas la possibilité de prendre un défenseur à 15M€. C’est notre réalité. Le coach a demandé deux centraux, c’est vrai, mais on n’a pas pu les faire. Pablo, le coach et moi aurions aimé ramener deux tops défenseurs centraux, encore plus costauds », poursuit Medhi Benatia, qui a donc dû faire face à la galère financière de l'OM, l'empêchant d'apporter à De Zerbi les recrues qu'il réclamait pour compenser les pertes de Brassier et Meïté cet hiver.