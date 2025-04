PSG : La presse espagnole annonce une masterclass à 120M€ !

Pierrick Levallet

Brillant cette saison, le PSG de Luis Enrique a convaincu son monde. Favori pour la victoire finale en Ligue des champions, le club de la capitale n’en finit plus de séduire. Les dirigeants parisiens ont d’ailleurs eu un incroyable flair en recrutant Désiré Doué l’été dernier et Khvicha Kvaratskhelia cet hiver.

Le PSG n’en finit plus de séduire en Europe cette saison. Qualifié en demi-finale de la Ligue des champions, le club de la capitale fait même office de favori pour la victoire finale. Les hommes de Luis Enrique déploient un jeu plaisant et impressionnant depuis quelques mois. Deux joueurs ont d’ailleurs fait la différence cet hiver.

Coup de maître de Luis Enrique avec Kvaratskhelia et Doué

Comme le rapporte SPORT, le PSG n’a pas manqué de flair avec Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Le premier - recruté pour 50M€ l’été dernier - a progressé à une vitesse fulgurante et a désormais un rôle important dans l’effectif de Luis Enrique. Le deuxième - que le PSG a acheté 70M€ cet hiver - est un élément clé du onze parisien depuis son arrivée.

Le PSG se frotte les mains

Le média espagnol précise que les deux attaquants offrent verticalité, fougue et une grosse qualité dans les derniers mètres au PSG. Et cela a été déterminant pour l’équipe de Luis Enrique, qui avait quelques soucis dans le secteur offensif en première partie de saison. Intégrer Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué - arrivés pour 120M€ - dans le onze a été une vraie masterclass du club de la capitale.