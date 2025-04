PSG : Attaqué, Luis Enrique répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, Luis Enrique s’est présenté face à la presse avant la réception du Havre ce samedi (17h). S’il a affirmé qu’il souhaitait écrire l’histoire avec le PSG en remportant tous les trophées possibles, l’entraîneur espagnol a également affirmé qu’il avait été le technicien le plus critiqué d’Europe avec sa gestion de son effectif.

Le PSG est de retour aux affaires. Qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des Champions, les Parisiens vont retrouver la Ligue 1 ce samedi après-midi avec la réception du Havre (17h). Si le club de la capitale vise toujours l’invincibilité sur toute la saison, Luis Enrique a tenu à prévenir les siens en conférence de presse ce vendredi.

« L'objectif c'est de faire l'histoire »

« L'objectif n'est pas encore atteint. Depuis notre arrivée, l'objectif c'est de faire l'histoire. Pour l'écrire, il faut tout remporter, en particulier le trophée que vous connaissez tous. On va tout donner pour atteindre ce résultat. Ce qui compte pour moi, c'est le chemin pour atteindre cet objectif. Cela dépend de nous », a ainsi confié l’entraîneur du PSG. Mais Luis Enrique a également souhaité en placer une vis-à-vis des nombreuses critiques dont ce dernier a pu subir depuis son arrivée au PSG, notamment sur sa gestion de la rotation.

« J'ai été l'entraîneur le plus critiqué parce que j'ai fait beaucoup tourner »

« J'ai été l'entraîneur le plus critiqué parce que j'ai fait beaucoup tourner dans mes différents clubs. Maintenant qu'il y a un match où je n'ai fait qu'un changement, je me fais critiquer aussi. Je fais confiance à de nombreux joueurs. Plus on a des joueurs qui peuvent être titulaires, meilleurs on est. J'ai besoin de 16 à 18 joueurs, ils ont besoin de minutes de qualité. Cela ne veut pas dire que je ne leur fais pas confiance s'ils n'ont pas joué contre Aston Villa. Je fais les choses quand je suis convaincu à 100% », a lâché Luis Enrique.