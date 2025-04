PSG : Lionel Messi confirme son calvaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, la planète football a tremblé. Etant donné les problèmes économiques du FC Barcelone, Lionel Messi n'a pu prolonger. Se retrouvant libre, l'Argentin s'est alors engagé au PSG. La Pulga sera restée deux saisons au sein du club de la capitale. Et une nouvelle, Messi a confirmé que l'expérience parisienne n'a pas été la meilleure à vivre pour lui.

Pendant deux saisons, le PSG avait peut-être l'une des attaques les plus effrayantes de l'histoire du football. En effet, alors que Neymar et Kylian Mbappé étaient à Paris depuis 2017, en 2021, ils ont vu Lionel Messi débarquer. Dans l'impossibilité de prolonger au FC Barcelone, l'octuple Ballon d'Or a ainsi posé ses valises dans la capitale française, où Messi sera donc resté jusqu'en 2023.

« Je ne me sentais pas à l'aise »

Désormais à l'Inter Miami, Lionel Messi a retrouvé le sourire après deux ans difficiles au PSG. L'Argentin avait déjà évoqué ce calvaire parisien et pour Simplemente Futbol, il en a rajouté une couche, balançant : « Ça a été deux années difficiles car nous avions vécu d'une manière à Barcelone et à Paris, la famille allait bien, mais je ne me sentais pas à l'aise dans la vie de tous les jours, ni aux entraînements ».

« L'intention de retourner à Barcelone »

Après deux ans au PSG, Lionel Messi s'est donc envolé pour les Etats-Unis et l'Inter Miami. Mais voilà qu'en 2023, l'Argentin aurait bien aimé faire son grand retour au FC Barcelone. « J'avais l'intention de retourner à Barcelone et de retrouver un endroit où j'avais toujours voulu être, mais ce n'était pas possible. Après cela, c'est devenu une décision familiale », a ainsi expliqué Messi.