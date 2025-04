Luis Enrique : L’annonce cash au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après avoir prolongé son contrat en février dernier en éliminant Liverpool et Aston Villa de la Ligue des champions les semaines suivantes, Luis Enrique vise le titre de champion d’Europe avec le PSG comme annoncé en conférence de presse ce vendredi. Mais pas seulement. Le coach sous contrat jusqu’en 2027 désormais a en outre à cœur de rester une forteresse imprenable en Ligue 1 cette saison.

Du côté du Paris Saint-Germain, la tournure soudaine des évènements sur la pelouse d’Aston Villa aurait pu être dramatique. Menant au score par deux buts d’écart, l’équipe de Luis Enrique a concédé à trois reprises et s’est mise en grande difficulté dans les derniers instants du quart de finale retour de Ligue des champions. Score final 2 buts à 3 en faveur des Villans, mais victoire du PSG au cumulé (5-4). Sans les arrêts salvateurs de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain aurait pu aller en prolongations voire être directement éliminés par le groupe d’Unai Emery.

«On peut battre un record, c'est à la portée de l'équipe»

Il n’en a rien été et le PSG a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions contre Arsenal. Retour à la Ligue 1 et la 30ème journée avec la réception du Havre. Il restera après cela cinq matchs de championnat au club parisien en raison du match en retard de la 29ème journée face au FC Nantes. L’objectif de Luis Enrique, déjà sacré champion de France début avril face à Angers (1-0) ? Faire en sorte que le groupe reste invaincu en Ligue 1. « On prépare les matchs à venir de la même manière. On peut battre un record, c'est à la portée de l'équipe. Ce n'est que très peu fréquent, c'est notre principale motivation. On est déjà champion ».

«Pour jouer au PSG et être ici beaucoup d'années, il faut jouer au plus haut niveau à tout moment»

De passage en conférence de presse ce vendredi relayée par RMC Sport, Luis Enrique a par ailleurs réclamé une certaine rigueur et discipline de la part de l’intégralité du groupe parisien afin de faire perdurer la suprématie du PSG pendant de nombreuses saisons. « Pour jouer au PSG et être ici beaucoup d'années, il faut jouer au plus haut niveau à tout moment. Le Havre a un enjeu très important. Ce sera l'un des matchs les plus difficiles de la saison au niveau de la motivation ».