Mercato : Le PSG va régaler une star ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il réalise la meilleure saison de sa carrière, Ousmane Dembélé aurait de nombreux admirateurs à l’étanger, surtout en Angleterre, où Arsenal, Manchester United, Chelsea et Liverpool seraient intéressés. Toutefois, le PSG n’aurait aucune intention de se séparer de l’international français et même plus, voudrait lui offrir un nouveau contrat.

Devenu le leader offensif du PSG après le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé assume totalement son nouveau statut. Avec 32 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant âgé de 27 ans a trouvé l’efficacité qui lui faisait défaut auparavant et cela n’aurait pas échappé à plusieurs grands clubs européens.

Quatre clubs anglais à la lutte pour Dembélé

En effet, d’après les informations de CaughtOffside, quatre clubs anglais s’intéresseraient à Ousmane Dembélé, surtout Arsenal, futur adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Manchester United, Chelsea et Liverpool seraient eux aussi des grands admirateurs de l’international français (53 sélections).

Le PSG veut offrir un nouveau contrat à Dembélé

Encore faut-il que le PSG accepte de s’en séparer et difficile d’imaginer que ce soit le cas actuellement. Selon CaughtOffside, l'intention du club de la capitale serait même d’offrir un nouveau contrat à Ousmane Dembélé, lui qui s'est engagé jusqu'en juin 2028 à son arrivée en provenance du FC Barcelone à l'été 2023.