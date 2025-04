Cyclisme : Pogacar face à son plus grand défi...

Alexandre Higounet

Alors qu’il a utilisé les monts flandriens pour concasser ses adversaires dans le Tour des Flandres, comment Pogacar peut-il faire pour remporter Paris-Roubaix face aux grands spécialistes des pavés, comme Merckx et Hinaut ont su le faire avant lui ? Pour être leur égal, cela pourrait constituer son plus grand défi...

Si Tadej Pogacar a remporté de manière impressionnante le Tour des Flandres en essorant tous ses adversaires, jusqu’à Mathieu Van der Poel lui-même, dans l’accumulation des monts, utilisant en cela ses exceptionnelles qualités de grimpeur, il ne disposera pas du même avantage lors de Paris-Roubaix, une course sans aucun relief. Au contraire, l’addition des secteurs pavés apparaît à l’avantage de Van der Poel, Van Aert et consorts, de vrais spécialistes. Comment Pogacar pourrait-il donc faire la différence ?

« Où Pogacar peut faire la différence ? C’est le nœud du problème »

La question a été posée au triple vainqueur du Tour de France, Greg Lemond, à l’occasion d’un entretien sur Eurosport.fr. Le champion américain a répondu : « Où Pogacar peut faire la différence ? C'est évidemment le nœud du problème. Roubaix est moins sélectif que le Tour des Flandres. Mais on disait la même chose de Bernard Hinault. Quand on a son talent, sa détermination et ses capacités, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Il est tellement fort. C'est peut-être déjà le meilleur coureur de tous les temps ».

« Ce serait absurde de penser qu’il n’y aurait qu’un Eddy Merckx »

En ouvrant le sujet de la trace dans l’histoire, Lemond tend à affirmer que Pogacar n’a désormais plus grand-chose à envier à Merckx en terme de niveau : « C'est impossible de comparer les générations. Mais ce serait absurde de penser qu'il n'y aurait qu'un Eddy Merckx. Il était béni sur le plan génétique, moi aussi. Hinault aussi était exceptionnel. Contrairement à Merckx, il n'était pas le leader unique sur toutes les courses et je pense que ça lui a coûté pas mal de victoires. Un Pogacar, il n'y en a qu'un sur un million. Il domine le peloton qui n'a jamais été aussi compétitif. Et regardez comment il gagne : en solo face à des équipes hyper organisées. Ça le rend encore plus exceptionnel ». Si Pogacar parvient à remporter Paris-Roubaix, comme Merckx et Hinault avant lui, il aura assurément apporté un important élément de réponse.