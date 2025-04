Marion Rousse a dit oui pour un film particulier !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

France Télévisions marque le coup pour l'édition 2025 de Paris - Roubaix avec la diffusion de "L’Enfer du Nord", un film documentaire réalisé par Sacha Vucinic, et narré par l'ancienne coureuse Marion Rousse, qui propose une immersion dans l'envers du décor de cette course mythique du cyclisme qui aura lieu ce week-end.

C’est l’un des grands rendez-vous de la saison de cyclisme. L’édition 2025 de Paris-Roubaix a lieu ce week-end, avec un départ le samedi 12 avril pour l'édition féminine et le dimanche 13 avril pour l'édition masculine. Pour l’occasion, France Télévisions diffusera avant l’événement un film documentaire consacré à la course, baptisé "L’Enfer du Nord".

Marion Rousse à la narration

Réalisé par Sacha Vucinic, le documentaire suivra l’équipe française Arkéa B&B Hotels lors de la précédente édition, Marion Rousse assurant la narration. « Que l'on soit féru de vélo ou non, Paris-Roubaix a quelque chose d’unique. C’est du cinéma, expliquait Sacha Vucinic dans le communiqué de presse présentant le film. Grâce à un dispositif exceptionnel, nous plongeons dans l’envers du décor : caméras embarquées sur les vélos, immersion dans les voitures suiveuses et les bus d’équipe. Nous montrons ce que l’on voit rarement : l’arrière du peloton, la lutte des coureurs et l’impact brutal des pavés, magnifié par des prises de vue en macro extrême ».

« L’originalité du film réside dans un montage alterné entre la course masculine et féminine »

Diffusé ce samedi sur France 3, et dès la veille sur la plateforme France.tv, "L’Enfer du Nord" permettra d’observer de près les « joies », les « doutes » et les « souffrances » de trois athlètes en particulier : Florian Sénéchal, Marie-Morgane Le Deunff et Amandine Fouquenet. « L’originalité du film réside dans un montage alterné entre la course masculine et féminine, brouillant les frontières pour raconter une seule et même bataille, confie Sacha Vucinic. Car les femmes, elles aussi, affrontent l’Enfer du Nord avec la même détermination. L’engouement pour leur épreuve grandit chaque année, et ce documentaire veut les mettre en lumière. » Le meilleur moyen de se mettre dans d’excellentes conditions pour la 122e édition masculine de Paris-Roubaix, la 5e féminine.